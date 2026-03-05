Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inyección de medio millón en Senda de Los Garres de Murcia

La calle del barrio del Progreso renovará asfaltado y red de saneamiento con la instalación de un nuevo colector

Trabajos realizados en Senda de los Garres, en el barrio del Progreso.

Trabajos realizados en Senda de los Garres, en el barrio del Progreso. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una inyección de más de medio millón de euros mejorará las carreteras y la red de saneamiento en Senda de Los Garres, en el barrio del Progreso de Murcia.

Los trabajos se acometen a través de la empresa municipal Aguas de Murcia y la principal actuación, con una inversión de más de 471.000 euros, será anulación de la actual estación de bombeo de aguas residuales BRA-S3, para optimizar la operación del servicio mediante la instalación de un nuevo colector

El nuevo colector será de 300 metros de longitud y 630 milímetros de diámetro, situado a una profundidad de entre 4 y 5,3 metros. Además, se renovarán 12 acometidas de abastecimiento, se instalarán 10 acometidas de saneamiento y 11 pozos de registro.

Este sistema permitirá que el flujo de aguas residuales se realice por gravedad, actuación que eliminará de forma permanente la necesidad de bombeo y beneficiará a más de 350 viviendas.

"Este proyecto constituye un avance significativo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, asegurando un servicio más eficiente, sostenible y de mayor calidad para los vecinos de Senda de los Garres y el Barrio del Progreso", destacó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Además, el edil agregó que "gracias a estas obras de modernización de la red de saneamiento va a suponer un menor consumo eléctrico, reducción de los costes de mantenimiento, mayor seguridad en el funcionamiento de la red, y ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficiente y sostenible".

Renovación del asfaltado

Después, se renovará el asfalto, con un presupuesto de 101.450 euros en un ámbito de actuación de 6.282 metros cuadrados.

Las obras de mejora van a abarcar cerca de 800 metros lineales en diferentes tramos afectados: en el número 63 de Senda de los Garres (556 metros) hasta cruce con avenida del Rosario, y un tramo de avenida Virgen del Rosario, que conecta la avenida de Los Dolores con la pedanía de Los Garres.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, resaltó que "con estas obras de renovación del asfalto se da respuesta a una demanda de la Junta Municipal con el objetivo de dotar de mayor seguridad y accesibilidad, y mejorar las comunicaciones de vías, calles y caminos del municipio".

