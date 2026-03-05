Inyección de medio millón en Senda de Los Garres de Murcia

Una inyección de más de medio millón de euros mejorará las carreteras y la red de saneamiento en Senda de Los Garres, en el barrio del Progreso de Murcia.

Los trabajos se acometen a través de la empresa municipal Aguas de Murcia y la principal actuación, con una inversión de más de 471.000 euros, será anulación de la actual estación de bombeo de aguas residuales BRA-S3, para optimizar la operación del servicio mediante la instalación de un nuevo colector

El nuevo colector será de 300 metros de longitud y 630 milímetros de diámetro, situado a una profundidad de entre 4 y 5,3 metros. Además, se renovarán 12 acometidas de abastecimiento, se instalarán 10 acometidas de saneamiento y 11 pozos de registro.

Este sistema permitirá que el flujo de aguas residuales se realice por gravedad, actuación que eliminará de forma permanente la necesidad de bombeo y beneficiará a más de 350 viviendas.

"Este proyecto constituye un avance significativo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, asegurando un servicio más eficiente, sostenible y de mayor calidad para los vecinos de Senda de los Garres y el Barrio del Progreso", destacó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Además, el edil agregó que "gracias a estas obras de modernización de la red de saneamiento va a suponer un menor consumo eléctrico, reducción de los costes de mantenimiento, mayor seguridad en el funcionamiento de la red, y ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficiente y sostenible".

Renovación del asfaltado

Después, se renovará el asfalto, con un presupuesto de 101.450 euros en un ámbito de actuación de 6.282 metros cuadrados.

Las obras de mejora van a abarcar cerca de 800 metros lineales en diferentes tramos afectados: en el número 63 de Senda de los Garres (556 metros) hasta cruce con avenida del Rosario, y un tramo de avenida Virgen del Rosario, que conecta la avenida de Los Dolores con la pedanía de Los Garres.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, resaltó que "con estas obras de renovación del asfalto se da respuesta a una demanda de la Junta Municipal con el objetivo de dotar de mayor seguridad y accesibilidad, y mejorar las comunicaciones de vías, calles y caminos del municipio".