El disuasorio de Hacienda ya tiene fecha de apertura en Murcia y será gratuito durante las fiestas

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en servicio el próximo 25 de marzo el nuevo aparcamiento disuasorio de Hacienda, situado frente a la sede de la Agencia Tributaria, que contará además con estacionamiento gratuito hasta el domingo 12 de abril para fomentar su uso durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Con 404 plazas, el disuasorio de Hacienda se convierte en el mayor aparcamiento de la red de disuasorios de gestión municipal a través de Aparcamurcia, siguiendo con la estrategia municipal de ampliar esta red de estacionamientos situados junto a los principales accesos a la ciudad y a centros atractores.

Su ubicación, en el entorno de Avenida Juan Carlos I y Príncipe de Asturias, permite dar servicio tanto a quienes acceden a Murcia por este eje como a quienes se dirigen a equipamientos cercanos como la Biblioteca Regional, el Archivo Regional, el Pabellón Príncipe de Asturias, el Instituto Juan Carlos I o la propia Agencia Tributaria.

Además, su proximidad a las paradas de tranvía y autobús refuerza su carácter intermodal.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha visitado este jueves las obras del aparcamiento, que se encuentran ya en su fase final de ejecución, donde ha destacado que esta infraestructura permitirá ofrecer nuevas alternativas de estacionamiento en uno de los principales accesos a la ciudad.

En las próximas semanas se acometerán los últimos trabajos de aglomerado de los viales, señalización de las plazas y remates finales, con el objetivo de que el estacionamiento pueda abrir al público en la fecha prevista, según han informado desde el Consistorio.

Gratuidad inicial para fomentar su uso durante las fiestas

El Ayuntamiento ha decidido que el nuevo aparcamiento sea gratuito desde su apertura hasta el domingo 12 de abril en que finalizan las Fiestas de Primavera, con el objetivo de fomentar su utilización y darlo a conocer entre murcianos y visitantes.

Esta medida permitirá que quienes se acerquen a la ciudad durante Semana Santa y las Fiestas de Primavera puedan utilizar este estacionamiento como alternativa para acceder al centro, especialmente en jornadas de gran afluencia como el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina.

150 árboles de gran porte y coloración en el pavimento

El nuevo disuasorio se concibe también como un espacio más amable y sostenible, incorporando 150 árboles de gran porte que ya han sido plantados, lo que permitirá generar zonas de sombra natural, mejorar el confort térmico y contribuir a reducir el efecto isla de calor, gracias también a la coloración del pavimento permeable que permitirá reducir la absorción de radiación solar y, con ello, disminuir la temperatura en el mismo.

El aparcamiento de Hacienda incorpora además el primer sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) aplicado a un estacionamiento en Murcia, lo que le permite compatibilizar su función como infraestructura de movilidad con la gestión eficiente del agua de lluvia.

Este sistema cuenta con una capacidad de retención de hasta 1,4 millones de litros, lo que permite laminar el caudal generado durante episodios de precipitaciones intensas y contribuye a reducir el riesgo de inundaciones en el entorno.

Se trata de una solución pionera que permitirá gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años, habiendo sido diseñado para poder gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo.

El funcionamiento del sistema, basado en pavimentos permeables y capas de gravas bajo las plazas de estacionamiento, ha demostrado ya su eficacia durante los últimos episodios de lluvia registrados en la ciudad.