Seguridad
El PSOE exige los informes de seguridad de los árboles de los colegios de Murcia tras el incidente en el Mariano Aroca
Los socialistas piden transparencia en la ejecución del contrato de mantenimiento de zonas verdes en centros educativos, que estuvo dos años inoperativo
El PSOE exige los informes de seguridad de los árboles que hay en los patios de todos los centros educativos de Murcia. El motivo que alegan los socialistas es que "la seguridad en los entornos escolares es una prioridad no negociable", declaró la edil del PSOE, Esther Nevado, este miércoles en la rueda de prensa celebrada en el colegio Mariano Aroca del barrio murciano de El Infante.
Y la elección del escenario no es casual: "Tras la reciente caída de una rama en las instalaciones del CEIP Mariano Aroca, solicitamos formalmente información detallada sobre el suceso, los informes de mantenimiento preventivo y las medidas de seguridad adoptadas", indicaron desde el PSOE.
El grupo de la oposición registró una solicitud de información urgente para que el equipo de Gobierno local aclare el estado de conservación del arbolado de todos los colegios, pero "hasta la fecha, no hemos recibido respuesta alguna", aseguraron los socialistas y agregaron que "el silencio institucional nos lleva a considerar que se está tratando de ocultar información relevante".
Dos años sin contrato
Con todo, desde el PSOE piden transparencia en la ejecución del contrato de mantenimiento de zonas verdes en los centros educativos, que se encuentra vigente desde mayo del pasado año tras haber estado inoperativo dos años, desde 2023.
En este sentido, los socialistas destacaron la importancia del mantenimiento preventivo para evitar incidentes como el ocurrido en el Mariano Aroca.
Tras no recibir respuesta a la petición de información relativa al Mariano Aroca, los socialistas ampliaron la petición a todos los centros educativos del municipio y exigen los informes de evaluación de riesgos y el estado actual de mantenimiento de todo el arbolado.
