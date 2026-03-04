Sucesos
Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia
La Policía Local también detuvo a dos jóvenes por robar una cadena de oro a una mujer a la que se acercaron con la excusa de preguntarle por una calle
Con 320 kilos de lechugas robadas. Así sorprendieron anoche al presunto autor de un hurto en un huerto de Balsicas agentes de la Policía Local de Murcia.
El hombre viajaba en su coche hasta que varios agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) del cuerpo de Policía Local lo pararon y revisaron el vehículo en el que transportaba la mercancía robada.
En total, la Policía Local recuperó 320 kilos de lechugas baby, almacenados en 11 sacos, que habrían sido sustraídos de un huerto en Balsicas, detallaron fuentes del Cuerpo a esta redacción.
Robo en patinete
Aunque esta no fue la única intervención que realizó ayer la Policía Local. Otra de las actuaciones que desarrollaron los agentes ocurrió a raíz de un robo con violencia en la pedanía de Llano de Brujas.
Dos jóvenes en patinete se acercaron a una mujer de edad avanzada con la excusa de preguntar por una calle y le arrancaron una cadena de oro del cuello de un tirón.
Los jóvenes fueron detenidos muy cerca del lugar de los hechos, la avenida Puente Tocinos de la citada pedanía, y uno de ellos portaba en el bolsillo del pantalón la cadena robada, así como otras joyas de oro cuya procedencia investiga la Policía Local.
