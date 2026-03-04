Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Sucesos

Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia

La Policía Local también detuvo a dos jóvenes por robar una cadena de oro a una mujer a la que se acercaron con la excusa de preguntarle por una calle

Un agente de Policía Local junto a las lechugas robadas.

Un agente de Policía Local junto a las lechugas robadas. / Policía Local de Murcia

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Con 320 kilos de lechugas robadas. Así sorprendieron anoche al presunto autor de un hurto en un huerto de Balsicas agentes de la Policía Local de Murcia.

El hombre viajaba en su coche hasta que varios agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) del cuerpo de Policía Local lo pararon y revisaron el vehículo en el que transportaba la mercancía robada.

En total, la Policía Local recuperó 320 kilos de lechugas baby, almacenados en 11 sacos, que habrían sido sustraídos de un huerto en Balsicas, detallaron fuentes del Cuerpo a esta redacción.

Robo en patinete

Aunque esta no fue la única intervención que realizó ayer la Policía Local. Otra de las actuaciones que desarrollaron los agentes ocurrió a raíz de un robo con violencia en la pedanía de Llano de Brujas.

Dos jóvenes en patinete se acercaron a una mujer de edad avanzada con la excusa de preguntar por una calle y le arrancaron una cadena de oro del cuello de un tirón.

Noticias relacionadas

Los jóvenes fueron detenidos muy cerca del lugar de los hechos, la avenida Puente Tocinos de la citada pedanía, y uno de ellos portaba en el bolsillo del pantalón la cadena robada, así como otras joyas de oro cuya procedencia investiga la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  3. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  4. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  5. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  6. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
  7. Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
  8. Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes

Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia

Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

Más de 30 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia

Más de 30 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia

Diego Ruiz: "El Archivo es donde late el corazón de la Universidad de Murcia; somos custodios de su historia"

Carruajes de otro siglo atraviesan océanos de tiempo y llegan a Murcia por el 175 aniversario de la Sardina

Carruajes de otro siglo atraviesan océanos de tiempo y llegan a Murcia por el 175 aniversario de la Sardina

175 años del Entierro de la Sardina, la fiesta de Resurrección de quienes querían reírse de la solemnidad

175 años del Entierro de la Sardina, la fiesta de Resurrección de quienes querían reírse de la solemnidad

Baile de comercios en los locales del centro de Murcia: "Hay mucha rotación"

Baile de comercios en los locales del centro de Murcia: "Hay mucha rotación"

175 aniversario de la Sardina: la generosidad de un festejo que abre los brazos a todo el mundo

175 aniversario de la Sardina: la generosidad de un festejo que abre los brazos a todo el mundo
Tracking Pixel Contents