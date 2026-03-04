Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxLuto en MulaPolvo SaharianoHospital de día RosellPremios Laik
instagramlinkedin

Educación

Las mochilas 'Top Secret' con libros sorpresa aterrizan en las bibliotecas de Murcia

Las instalaciones municipales de La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' de El Palmar repartirán las primeras 130 unidades

La iniciativa echa a andar en las bibliotecas de La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' de El Palmar.

La iniciativa echa a andar en las bibliotecas de La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' de El Palmar. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una iniciativa para fomentar la lectura entre los más pequeños echa a andar en tres bibliotecas de Murcia, aunque la idea es extenderla a toda la red municipal.

Las primeras 130 mochilas 'Top Secret', con contenido sorpresa dirigido a lectores desde los 0 y hasta los 12 años, aterrizan en La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer', en El Palmar, que concentran el 39 por ciento de los lectores infantiles del municipio.

Los usuarios escogerán una de las mochilas al azar y las podrán retirar con su carné, y descubrir en casa los cinco libros y revistas adaptados a diferentes tramos de edad: 0 a 2 años, 3 a 6 años, 7 a 9 años y, en alguna biblioteca, de 10 a 12 años.

Las tres bibliotecas abren de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. En concreto, en El Carmen habrá 50 mochilas para edades desde los 0 hasta los 9 años; en La Alberca habrá otras 50 mochilas para menores de 0 a 12 años; y en El Palmar habrá 30 mochilas para niños de 0 a 9 años.

Noticias relacionadas

"Poner en marcha iniciativas específicas en nuestras bibliotecas supone una inversión en el futuro de la ciudad. Queremos que las bibliotecas sean lugares vivos, dinámicos y accesibles, donde las familias encuentren actividades, talleres y encuentros que conviertan la lectura en una experiencia compartida y enriquecedora", destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación de la iniciativa.

Algunos de los materiales que se incluyen en las mochilas 'Top Secret '

Algunos de los materiales que se incluyen en las mochilas 'Top Secret ' / A.M.

Tramos de edad

  • Mochilas para la bebeteca (de 0 a 2 años): Algunos de los materiales en este tramo son '100 primeras palabras', de Ben Adams; '¿Para qué sirve el orinal?' de Marta Álvarez Miguéns, y 'El pollo Pepe pasa un día genial' de Nick Denchfield.
  • Mochilas con etiqueta amarilla (de 3 a 6 años): Caracola, la revista recomendada a partir de 4 años; 'Corre, ¡que te como!', Michaël Escoffier, y 'Yo puedo' de Susan Winter.
  • Mochilas con etiqueta verde (de 7 a 9 años): Reportero Doc, la revista que te descubre el mundo; 'Adivina, adivinanzas', de Elena García Aubert; 'Una investigación por los pelos', Antonio G. Iturbe
  • Mochilas con etiqueta roja (de 10 a 12 años): algunos de los títulos seleccionados para estas edades son 'La tumba de Tutankamón', Jen Green; 'La increíble historia de la abuela gánster', David Walliams, y 'Ernesto, el aprendiz de matemago', José Muñoz Santonja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  3. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  4. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  5. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  6. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
  7. Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
  8. Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes

Más de 30 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia

Más de 30 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia

Las mochilas 'Top Secret' con libros sorpresa aterrizan en las bibliotecas de Murcia

Las mochilas 'Top Secret' con libros sorpresa aterrizan en las bibliotecas de Murcia

El PSOE exige los informes de seguridad de los árboles de los colegios de Murcia tras el incidente en el Mariano Aroca

El PSOE exige los informes de seguridad de los árboles de los colegios de Murcia tras el incidente en el Mariano Aroca

Detenido en Murcia por robar una escalera y un filtro de piscina

Detenido en Murcia por robar una escalera y un filtro de piscina

Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia

Pillado con 320 kilos de lechugas robadas en Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

Diego Ruiz: "El Archivo es donde late el corazón de la Universidad de Murcia; somos custodios de su historia"

Carruajes de otro siglo atraviesan océanos de tiempo y llegan a Murcia por el 175 aniversario de la Sardina

Carruajes de otro siglo atraviesan océanos de tiempo y llegan a Murcia por el 175 aniversario de la Sardina
Tracking Pixel Contents