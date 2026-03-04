Educación
Las mochilas 'Top Secret' con libros sorpresa aterrizan en las bibliotecas de Murcia
Las instalaciones municipales de La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer' de El Palmar repartirán las primeras 130 unidades
Una iniciativa para fomentar la lectura entre los más pequeños echa a andar en tres bibliotecas de Murcia, aunque la idea es extenderla a toda la red municipal.
Las primeras 130 mochilas 'Top Secret', con contenido sorpresa dirigido a lectores desde los 0 y hasta los 12 años, aterrizan en La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer', en El Palmar, que concentran el 39 por ciento de los lectores infantiles del municipio.
Los usuarios escogerán una de las mochilas al azar y las podrán retirar con su carné, y descubrir en casa los cinco libros y revistas adaptados a diferentes tramos de edad: 0 a 2 años, 3 a 6 años, 7 a 9 años y, en alguna biblioteca, de 10 a 12 años.
Las tres bibliotecas abren de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. En concreto, en El Carmen habrá 50 mochilas para edades desde los 0 hasta los 9 años; en La Alberca habrá otras 50 mochilas para menores de 0 a 12 años; y en El Palmar habrá 30 mochilas para niños de 0 a 9 años.
"Poner en marcha iniciativas específicas en nuestras bibliotecas supone una inversión en el futuro de la ciudad. Queremos que las bibliotecas sean lugares vivos, dinámicos y accesibles, donde las familias encuentren actividades, talleres y encuentros que conviertan la lectura en una experiencia compartida y enriquecedora", destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación de la iniciativa.
Tramos de edad
- Mochilas para la bebeteca (de 0 a 2 años): Algunos de los materiales en este tramo son '100 primeras palabras', de Ben Adams; '¿Para qué sirve el orinal?' de Marta Álvarez Miguéns, y 'El pollo Pepe pasa un día genial' de Nick Denchfield.
- Mochilas con etiqueta amarilla (de 3 a 6 años): Caracola, la revista recomendada a partir de 4 años; 'Corre, ¡que te como!', Michaël Escoffier, y 'Yo puedo' de Susan Winter.
- Mochilas con etiqueta verde (de 7 a 9 años): Reportero Doc, la revista que te descubre el mundo; 'Adivina, adivinanzas', de Elena García Aubert; 'Una investigación por los pelos', Antonio G. Iturbe
- Mochilas con etiqueta roja (de 10 a 12 años): algunos de los títulos seleccionados para estas edades son 'La tumba de Tutankamón', Jen Green; 'La increíble historia de la abuela gánster', David Walliams, y 'Ernesto, el aprendiz de matemago', José Muñoz Santonja.
