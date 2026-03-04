Las mochilas 'Top Secret' con libros sorpresa aterrizan en las bibliotecas de Murcia

Una iniciativa para fomentar la lectura entre los más pequeños echa a andar en tres bibliotecas de Murcia, aunque la idea es extenderla a toda la red municipal.

Las primeras 130 mochilas 'Top Secret', con contenido sorpresa dirigido a lectores desde los 0 y hasta los 12 años, aterrizan en La Alberca, El Carmen y 'Pelagio Ferrer', en El Palmar, que concentran el 39 por ciento de los lectores infantiles del municipio.

Los usuarios escogerán una de las mochilas al azar y las podrán retirar con su carné, y descubrir en casa los cinco libros y revistas adaptados a diferentes tramos de edad: 0 a 2 años, 3 a 6 años, 7 a 9 años y, en alguna biblioteca, de 10 a 12 años.

Las tres bibliotecas abren de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. En concreto, en El Carmen habrá 50 mochilas para edades desde los 0 hasta los 9 años; en La Alberca habrá otras 50 mochilas para menores de 0 a 12 años; y en El Palmar habrá 30 mochilas para niños de 0 a 9 años.

"Poner en marcha iniciativas específicas en nuestras bibliotecas supone una inversión en el futuro de la ciudad. Queremos que las bibliotecas sean lugares vivos, dinámicos y accesibles, donde las familias encuentren actividades, talleres y encuentros que conviertan la lectura en una experiencia compartida y enriquecedora", destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en la presentación de la iniciativa.

