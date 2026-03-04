"Me gustaría que el Entierro de la Sardina siga evolucionando y creciendo"

Hay celebraciones que forman parte del calendario; y otras que forman parte de la memoria colectiva. El Entierro de la Sardina cumple 175 años convertido en uno de los grandes símbolos festivos de Murcia, una cita que ha sabido crecer sin perder su esencia popular. Desde aquellos primeros cortejos del siglo XIX hasta los actuales desfiles multitudinarios, la fiesta ha tejido identidad, emoción y pertenencia generación tras generación. La efeméride llega además con un acontecimiento singular: un Entierro extraordinario nocturno, el 7 de marzo, que recreará con rigor documental sus orígenes. El presidente de la Agrupación Sardinera repasa la evolución, el papel de los grupos y los retos de futuro de una tradición que sigue escribiendo historia.

¿Hoy se cumplen 175 años del origen del Entierro de la Sardina, ¿cómo ha evolucionado esta celebración a lo largo de los años? ¿Qué elementos aún perduran desde que se gestó en 1851?

El Entierro de la Sardina, como es habitual, ha evolucionado mucho con el paso de los años. Sin embargo, hay algunas cosas que se mantienen intactas y que no son negociables, como es la generosidad en los desfiles, la alegría en las calles y la solidaridad. Con los años han evolucionado las Carrozas, contamos con desfiles más espectaculares y con una amplia variedad de actos que no solo se ciñen a la semana del Entierro. La idea es seguir potenciando la parte social y cultural, y que esta fiesta siga consolidándose cada año, aún más, como un referente nacional e internacional. El Entierro de la Sardina llena de vida las calles de Murcia como no lo hace ninguna otra fiesta.

Para celebrar la efeméride, se va a llevar a cabo un Entierro extraordinario nocturno este 7 de marzo -además del desfile habitual, que tendrá lugar el 11 de abril- que volverá a sus orígenes, recreando la celebración tal cual se hacía en el siglo XIX, ¿qué novedades trae respecto a un desfile habitual que pueda adelantar? ¿Habrá sorpresas?

Para conmemorar los 175 años de Entierro de la Sardina, llevamos meses trabajando para recrear aquellos primeros desfiles, austeros, pero llenos de alegría y de novedad. Por eso, este sábado vamos a ser lo más fieles posibles a aquellos cortejos de principios de siglo, centrado todo en los años veinte del pasado siglo, ya que buscamos el máximo rigor histórico. Todo ello después de haber realizado un arduo trabajo colectivo de documentación y de historia. Saldremos con trajes que son recreaciones de aquellos años, carrozas de la época y con el objetivo de transmitir y enseñar a Murcia nuestro origen, nuestra esencia más pura.

Está previsto, como es habitual, colocar sillas a lo largo del recorrido. ¿Cuándo prevén ponerlas a la venta?

Las sillas servirán para delimitar el desfile y el paso de unas carrozas que irán guiadas por caballos. El recorrido comenzará en San Antolín y finalizará en la plaza de Santo Domingo, con la lectura del testamento de la época y, cómo no, una quema final de la sardina. Las sillas se podrán adquirir el mismo día (este sábado) en cualquier lugar del recorrido (5 euros).

¿Qué otras actividades se han celebrado para conmemorar este 175 aniversario?

Queremos que el aniversario sea memoria y futuro al mismo tiempo. Estamos preparando actos que miran a nuestras raíces (recreaciones históricas, exposiciones documentales, reconocimientos a figuras clave) y otros que proyectan el Entierro hacia nuevas generaciones, como la Media Maratón Sardinera nocturna, la promoción de un kit Sardinero o iniciativas culturales transversales. El mensaje para nosotros está muy claro: 175 años no son el final, sino un punto de partida, un motivo de orgullo. Por eso, con esta programación queremos que se conozca nuestro pasado y presente, para asegurar el mejor futuro para el Entierro de la Sardina.

Queremos que el aniversario sea memoria y futuro al mismo tiempo

¿Qué papel juegan los grupos sardineros y la agrupación en un aniversario así? ¿Cómo se coordina una maquinaria tan amplia?

Llevar las riendas de la Agrupación Sardinera y organizar una semana con eventos tan multitudinarios no es tarea fácil. Los Grupos Sardineros son el alma que hace posible que Murcia se convierta en una gran fiesta cada año, con su propia organización y sus presidentes a la cabeza, integrados en la Junta Directiva. Estamos muy orgullosos de que las calles se llenen de música, de alegría, de cultura popular y de que los más pequeños, y no tan pequeños, vivan momentos que no van a olvidar. Para coordinar un aniversario así, o cualquier Entierro, hace falta un gran equipo de personas, mucho esfuerzo y una dedicación que solo es posible cuando uno tiene corazón sardinero.

En lo personal, desde que asumió la Presidencia de la Agrupación Sardinera en julio de 2023 con la idea de unir y modernizar, ¿qué ha supuesto para usted esta etapa?

Soy hijo, hermano y padre de sardineros. Para mí, representar a la familia sardinera es el mayor honor que uno puede tener. Estoy muy agradecido con todo el apoyo que he tenido desde ese momento. El Entierro de la Sardina me ha enseñado su gran magnitud y que está por encima de cualquier fiesta y persona. Desde que empezamos al frente de la Agrupación en 2023, quisimos dar un cambio a la comunicación de nuestra fiesta. Moderniazarla y abrirla más, porque la sociedad cambia, el público es distinto y la manera de consumir cultura también. Si queremos que dentro de otros 175 años alguien esté celebrando el 350 aniversario, debemos actuar hoy con proyección profesional, sin perder la pasión festiva, trasladando al mundo una tradición que con el paso de los años se ha convertido en algo moderno, único y una seña de identidad de Murcia. La mayoría de gente no lo sabe, pero manejamos emociones, recuerdos familiares, identidad. ¿Se imagina la fábrica de recuerdos en la que se convierte Murcia los días del Entierro de la Sardina para todos?

De cara a futuro, bajo su visión, ¿cómo quiere que continúe evolucionando la celebración de este desfile para que siga perdurando el tiempo? ¿aún tiene margen de crecimiento? ¿algo que considere que se deba cambiar?

Me gustaría que el Entierro de la Sardina siga evolucionando, que los murcianos lo protejan del conformismo y que, cada año, sea un evento cultural de mayor envergadura. Que nunca olvidemos su proyección internacional. Y que nadie olvide que es una fiesta que nació en la calle y pertenece a la calle, porque es de todos. Por eso, creo que tenemos la gran responsabilidad de blindarlo y, a la vez, de disfrutarlo y engrandecerlo a nivel social, cultural y festivo.