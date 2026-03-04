Ni la gasolinera más cercana ni la de siempre: dónde está la gasolina más barata en Murcia

A cualquier conductor murciano le ha surgido esta duda en algún momento de su vida: ¿Dónde está la gasolina más barata? Normalmente, los usuarios suelen acercarse a la gasolinera más cercana. Sin embargo, si sabes que te vas a ahorrar un buen pico, no te importa desplazarte un poco más.

Llenar el depósito del coche va a costar más dinero en los próximos días en la Región de Murcia. Es importante conocer el contexto internacional geopolítico. La escalada militar en Irán tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel este fin de semana tiene consecuencias directas para los conductores murcianos, y la primera ya se está notando en los surtidores.

Según advierten los propios distribuidores del sector, la subida en el precio de la gasolina y el diésel se va a notar desde ya. Y esto se debe a lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, la arteria por la que transita el 20% del crudo mundial. Los ataques registrados contra buques en esa zona ya provocaron este lunes repuntes superiores al 20% en el precio del gas y de más del 10% en el del petróleo.

Las cinco gasolineras más baratas de Murcia

Para aprovechar que vienen meses complicados para el bolsillo de los murcianos, se ha elaborado una lista de las cinco gasolineras con el precio de la gasolina 95 más económico a 4 de marzo, según la aplicación Gasall.

1. Gasolinera Valeroil

Gasolinera Valeroil. / Maps

Ubicada en Aljucer (Diseminado Camino Baden, 29G), es la estación más económica de toda la ciudad, con un precio de 1.396 euros el litro.

2. Plenergy Murcia V y VI

Plenergy Murcia V. / Maps

En segunda posición, se encuentran dos estaciones Plenergy. Esta cadena dispone de varias gasolineras en Murcia, pero dos de las que posee en el municipio tiene el mismo precio: 1.419 euros/litro. Una de ella está en la avenida Marina Española y la otra, en Espinardo (Calle E, 2B).

3. Shell

Gasolinera Shell. / Maps

En tercer lugar aparece Shell. Esta estación tiene un precio de 1.439 euros el litro y está situada en la avenida de la Región Murciana, en Los Dolores.

4. Plenergy III

Plenergy III. / Maps

En cuarto lugar, vuelve a aparecer una estación Plenergy. No obstante, en esta ocasión lo hace con un precio ligeramente superior al de sus hermanas: 1.449 euros/litro. Esta nueva Plenery está en la avenida del Palmar, 54.

5. Lahita

Gasolinera Lahita, en Murcia. / Maps

En quinta posición destaca la gasolinera Lahita, con 1.458 euros el litro de gasolina y ubicada en la Vía de Servicio Juan Carlos I, en El Puntal.

"Se prevé que pueda faltar petróleo"

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, José Baños, pide prudencia antes de hablar de un encarecimiento desorbitado de los combustibles. "Si falta producto, subirá; es la ley de oferta-demanda, y ahora mismo tenemos este conflicto, por lo que se prevé que pueda faltar petróleo, pero eso no es ningún descubrimiento", señala Baños.

El responsable del sector recuerda además que son las grandes compañías almacenadoras de crudo las que fijarán en última instancia el alcance de la subida, mientras las estaciones de servicio quedan a merced de esas decisiones.