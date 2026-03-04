Diego Ruiz: "El Archivo es donde late el corazón de la Universidad de Murcia; somos custodios de su historia"

¿Cuál fue tu relación con la Universidad de Murcia antes de dedicar tu carrera profesional a ella?

Yo me inicié en la UMU cursando estudios de Graduado Social, lo que hoy en día sería Relaciones Laborales, entonces una diplomatura de tres años. Si en ese momento alguien me hubiese dicho que acabaría trabajando en la biblioteca de un archivo no me lo hubiese creído, pero nunca sabes por qué caminos te va a llevar la vida. Después decidí que quería una licenciatura y me decanté por un segundo ciclo de Periodismo, y más tarde completé mis estudios con un Máster en Documentación. La recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida, supongo que mucha gente comparte este sentimiento con respecto a los años estudiantiles. Conoces a mucha gente y descubres que la sociedad es mucho más que tu barrio a través de movimientos sociales que te ofrecen un renacer y un descubrir.

Unos estudios que compaginó con una primera experiencia laboral en la Biblioteca de la UMU.

La verdad es que esa primera toma de contacto laboral fue un auténtico reto. Comencé en el área de la Hemeroteca Científica en el 1998, donde ya se estaba impulsando el uso de la tecnología, las bases de datos y búsquedas con el objetivo de ayudar a investigadores en su búsqueda de documentación necesaria. Era un trabajo muy enriquecedor, pues llegaban a ti muchos profesionales en momentos de evolución en los que se pasaba de investigaciones en papel y horas de biblioteca a bases de datos con búsquedas en Internet, y la verdad que no estaban muy preparados para ello, lógicamente. Tuvimos que hacer una labor de formación importante en el uso de tecnologías de la información. Dentro de esa faceta de formador, además de los cursos dirigidos al PDI, atendíamos a muchos docentes que requerían ayuda para sus asignaturas. Después pasé por la sección de Ciencias de la Salud, como responsable de la colección, y más tarde me pasé al Archivo Universitario como un reto profesional, en busca de algo diferente y por el interés que me generaba la administración electrónica.

¿Cuál es el gran valor del Archivo Universitario?

La Universidad de Murcia renovó recientemente su identidad visual con un diseño que enlaza tradición con la búsqueda de innovación para «poner corazón al conocimiento». Pues se podría decir que el Archivo es donde late el corazón de la Universidad de Murcia. No solo guardamos expedientes y otros ‘papeles’, somos custodios de su historia y de los cambios de la propia institución y de la sociedad murciana. Si quieres entender el presente de la UMU tiene que venir al Archivo. El lugar donde la memoria se conserva, donde se organiza y cobra vida. A través de toda la documentación del Archivo puedes hacer un estudio de toda la evolución de la ciudad de Murcia. Aun así, el Archivo es el gran desconocido de la Universidad de Murcia.

¿Cómo es el día a día del jefe de Sección del Archivo Universitario?

Básicamente se centra en la administración electrónica. Las unidades administrativas generan documentos, y cuando estos ya no tienen validez administrativa pasan y se guardan en el Archivo. Pero con la administración electrónica, el archivo está al comienzo del proceso. La Universidad de Murcia es puntera en administración electrónica a nivel nacional, no solo en el ámbito educativo. Trabajamos entonces con muchos documentos que hay que identificar, clasificar y valorar. Estos últimos meses también hemos tenido mucho trabajo con el traslado de los servicios de gestión de la Convalecencia al Campus de Espinardo. Se nos estaba quedando pequeño el espacio físico para guardar tanta documentación y hemos tenido que acondicionar un nuevo espacio en el Edificio Servicios Integrados UM (ESIUM).

¿Qué podemos desconocer de la Universidad de Murcia que el Archivo puede descubrirnos?

Pues mira, mucha gente desconoce, por ejemplo, que Santiago Bernabéu, ilustre presidente del Real Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia en el año 1915. O que Enrique Tierno Galván, el eterno alcalde de la ciudad de Madrid en la década de los 80, fue catedrático de la UMU, o que María Moliner fue la primera mujer profesora de la institución académica. O el expediente de compra del Campus de la Merced, algo que a mí me gusta mucho enseñar a nuestras visitas, por un millón y medio de pesetas. Si quieres seguir la trayectoria de la UMU tienes que venir al Archivo. Destacar también la documentación más antigua que conservamos, del siglo XIX, perteneciente a la antigua Universidad Libre de Murcia. Contamos con muchos años de curiosidades y anécdotas para contar, y es cierto que tenemos trabajo pendiente en ese sentido, en la difusión de todo lo que el Archivo tiene para ofrecer.