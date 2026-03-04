Detenido en Murcia por robar una escalera y un filtro de piscina

Un hombre fue detenido este martes por la noche mientras regresaba a su domicilio con una escalera y un filtro de piscina robados. Desde el cuerpo de Policía Local de Murcia destacaron "la rápida colaboración vecinal", que "fue clave para la localización" del presunto responsable del robo con violencia.

Y es que, como detallaron fuentes del cuerpo a La Opinión, los testigos conocían al detenido y proporcionaron a los agentes la dirección de su vivienda.

Los dos testigos de los hechos llamaron anoche a la Policía Local para informar de que habían visto a un hombre escalar la verja perimetral de una vivienda del camino Viejo de Aljucer, en la pedanía murciana de El Palmar.

El detenido accedió al jardín de una vivienda para robar la escalera metálica y el filtro de la piscina y los testigos de los hechos lo conocían, por lo que le indicaron a la Policía Local dónde vivía.

Así, varios agentes se personaron en la vivienda del presunto autor de un delito de robo con violencia, donde le sorprendieron con los elementos de piscina robados, por lo que el hombre fue detenido.