Sucesos
Detenido en Murcia por robar una escalera y un filtro de piscina
Los testigos que alertaron a la Policía Local conocían al sospechoso y los agentes lo esperaron en la puerta de su domicilio
Un hombre fue detenido este martes por la noche mientras regresaba a su domicilio con una escalera y un filtro de piscina robados. Desde el cuerpo de Policía Local de Murcia destacaron "la rápida colaboración vecinal", que "fue clave para la localización" del presunto responsable del robo con violencia.
Y es que, como detallaron fuentes del cuerpo a La Opinión, los testigos conocían al detenido y proporcionaron a los agentes la dirección de su vivienda.
Los dos testigos de los hechos llamaron anoche a la Policía Local para informar de que habían visto a un hombre escalar la verja perimetral de una vivienda del camino Viejo de Aljucer, en la pedanía murciana de El Palmar.
El detenido accedió al jardín de una vivienda para robar la escalera metálica y el filtro de la piscina y los testigos de los hechos lo conocían, por lo que le indicaron a la Policía Local dónde vivía.
Así, varios agentes se personaron en la vivienda del presunto autor de un delito de robo con violencia, donde le sorprendieron con los elementos de piscina robados, por lo que el hombre fue detenido.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes