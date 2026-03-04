Carruajes de otro siglo atraviesan océanos de tiempo y llegan a Murcia por el 175 aniversario de la Sardina

Al son de la canción que compuso también en otro siglo José María Galiana (la de «estamos en abril y es primavera / y en la calle se escuchan voces de fiesta», aunque estábamos en febrero, de ahí parte de la magia) hacía su aparición en la plaza Belluga, desde la colindante de los Apóstoles, un imponente carruaje llegado de otro siglo. «He cruzado océanos de tiempo para encontrarte», dijo Gary Oldman a Winona Ryder en la película ‘Drácula de Bram Stoker’. No era un espejismo lo que veían paisanos y turistas delante de la Catedral. Hay cosas que son ciertas, no importa si las crees o no. El fenómeno tenía lugar el viernes, al mediodía, y se repetirá el sábado.

El carro, tirado por dos caballos, iba ocupado por un coludo, rojo, como el color de las llamas que brotaban a sus pies. Y es que, allá por 1919, ya se recreaba en el Entierro de la Sardina lo que era el Infierno. Dado que este sábado, 7 de marzo, volverá a ser 1919 en la capital del Segura, reproducir aquel Averno de primeros del siglo XX es lo que tocaba.

Comerciantes de la época reconvirtieron los carros de descarga de la estación de tren en carrozas

Aseveró Isabel Allende que «la realidad tiene una dimensión mágica y, si a uno se le antoja, es legítimo exagerarla y ponerle color para que el tránsito por esta vida no resulte tan aburrido». Esa dimensión mágica se desparramará el próximo sábado, aunque es este miércoles, 4 de marzo, cuando se celebra la efeméride de su creación. Del germen de lo que fue la chispa que prendió el polvorín de la magia. El evento del próximo día 7 contará con la implicación de más de tres centenares de personas, entre tripulantes, músicos, figurantes y personal del maravilloso cortejo sardinero. Y con un recorrido diferente al lo que es el Entierro de cada año: saldrá de San Antolín, seguirá por la calle del Pilar, llegará a San Pedro... así hasta desembocar en Santo Domingo.

Cuando el carro (la carroza de entonces) se puso delante de la Catedral, despertó la curiosidad de los viandantes del siglo XXI que, de pronto, se enfrentaron a un Inframundo en cartón piedra procedente de unos tiempos que no pudieron conocer, por una cuestión de que la edad es finita y la eternidad es cosa de los dioses.

Desfile del Entierro de la Sardina de Murcia 2025 / Juan Carlos Caval

Móviles en alto (porque lo de llevar el teléfono encima e inmortalizar todo lo que se ponga delante sí que es algo de esta época) para captar y compartir la visión de otro mundo. Para captar la magia.

La diferencia es palpable: las carrozas de ahora se mueven por obra y gracia de las ruedas de los tractores, y el carruaje anacrónico está impulsado por equinos. Además, desde las plataformas contemporáneas se arrojan en masa pelotas, peluches, juguetes en todas sus formas, cachivaches que no existían en 1919.

En Nápoles hay una iglesia dedicada a las almas del Purgatorio, con una cripta en la que se cuidan calaveras y un museo de estatuas con fuego que escenifica el vínculo entre la vida, la muerte y la fe de los paisanos. En el renovado carruaje del Infierno subyace la misma esencia, aderezada con ese esplendor inefable sardinero que actúa como polvo de hadas. Otra vez la magia, qué casualidad.

El proyecto que se escenificará este sábado se apoya en las crónicas del diario ‘El Liberal’, que describieron con todo detalle cómo fue el Entierro celebrado el 23 de abril de 1919. Tras la Gran Guerra, como no era precisamente boyante la situación de la mayoría, los comerciantes echaron mano del ingenio y de las ganas: decidieron reconvertir carros de descarga de la estación de tren en carrozas. Tiraron de cartón piedra y de creatividad y listo. Volvía a salir el Entierro de la Sardina. Ante la adversidad, más razones para desafiarla.

Dragones, sirenas y sardinas

Las plataformas que desfilarán ahora (que han sido creadas, recreadas, en Carrozas Muñoz mirando documentación histórica de la época) en el desfile extraordinario (que empezará a las 20.00 horas) son, además de Infierno, Dragones, Apolo y Sirenas y Sardinas. Tres de ellas irán ocupadas por tripulantes (sardineros actuales y personalidades de Murcia) y una por seis señoras, tal y como publicó el citado ‘El Liberal’.

Y no solo carrozas: sones procedentes de otros tiempos amenizarán la velada y darán lugar a que la atmósfera de 1919 esté aún más lograda. Con este fin, bandas de música escoltarán a los carros, y lo harán al son de pasodobles y otros hits de la época. Para generar esta distorsión acústica y visual maravillosa se contará con la colaboración de los Modernistas de Cartagena, los Gigantes y Cabezudos de Cehegín y los Cabezudos de Murcia, enumeraron los impulsores.

Testamento, Entierro y Quema

Lo que se avecina el sábado es Testamento y Entierro a la vez. Cuando el cortejo pase por la puerta del Real Casino de Murcia, un caballista recibirá en mano las últimas voluntades de la Sardina, de las cuales se hará lectura pública momentos después, una vez se llegue a Santo Domingo. Acto seguido, será la Quema.

Ha llovido en Murcia (quizás no tanto como se deseaba) desde aquellas mascaradas de 1919. Ahora, el Entierro de la Sardina es un lugar donde conviven perfectamente, sin que a nadie le chirríe la mezcolanza y al son de ‘Esa diva’ de Melody, una estatua gigante de Albert Einstein, la Musa del Carnaval del lugar que sea, los dioses del Olimpo, hinchables de ballenas, un colibrí del tamaño de un elefante, majorettes de Rusia, danzantes brasileñas, empresarios, hachoneros (y hachoneras) vecinos y visitantes. Que no sea un ‘todos menos tú’ del que cantaba Sabina. 7 de marzo, 11 de abril, mejor los dos, si pueden ustedes. No se lo pierdan.