Baile de comercios en los locales del centro de Murcia: "Hay mucha rotación"

Carteles de 'se alquila' y 'liquidación' aparecen y desaparecen de los escaparates del centro de Murcia, mientras que asociaciones e instituciones estrenan campañas en apoyo al pequeño comercio, como hasta 3 horas de aparcamiento gratis en el casco histórico para los clientes que realicen sus compras en las 26 tiendas asociadas a Nuevo Corazón de Murcia.

Las calles que aúnan varios locales vacíos son una estampa que se repite en el casco histórico de la ciudad, con Jabonerías como ejemplo destacado, pues hasta siete comercios de la céntrica vía han echado la persiana.

Pero, aunque "es cierto que hay locales vacíos, también hay mucha rotación, porque enseguida se vuelven a ocupar", indicó a esta redacción la presidenta de la asociación Nuevo Corazón Murcia, Esther Tenza.

"Las grandes cadenas tienen más resistencia y posibilidades que nosotros, pero es cierto que el pequeño comercio en el centro de Murcia tiene mucho músculo porque es muy cómodo y tenemos clientes que apuestan por nuestra oferta personalizada", destacó Tenza.

De hecho, algunos comercios 'utilizan' las grandes cadenas como reclamo al convertirse en puntos de entrega y recogida de paquetes. Este es el caso de la ferretería de Juan, quien declaró a La Opinión que "las ventas domésticas no han caído, gracias a Dios", aunque parte de su clientela suele acudir a coger los pedidos de Seur, Amazon, Zara, Vinted y Zalando, entre otros gigantes del comercio.

'Éxodo' en Jabonerías

Establecimientos cerrados dan la bienvenida a la céntrica calle Jabonerías en sus dos extremos, aunque, en toda su extensión, la vía aglutina hasta siete locales que han echado la persiana.

Por un lado, desde la plaza Julián Romea, un local en el que antes operaba un banco de inversiones permanece inoperativo desde hace años; y, en el otro extremo de la calle, se encuentra una tienda vacía cuyo escaparate repite la palabra 'liquidación' en letras rojas.

Aunque esta estampa se sucede a lo largo de toda la calle. En la fachada de la que era una academia de inglés se encuentra un cartel de 'se alquila', en letras blancas sobre un fondo azul oscuro, igual al que luce también en otros dos establecimientos de la misma vía: los que operaban bajo los nombres de 'Laura Leante' y 'Gloria Velázquez'.

El cierre de 'Laura Leante' fue reciente y en su fachada, junto al cartel de 'se alquila', se encuentra una nota informativa en la que avisa a sus antiguos clientes: "Si tienes pendiente una recogida, la tienes enfrente, en tienda Koss".

Otros locales vacíos ni siquiera lucen carteles que inspiren una futura actividad en su interior: un inmueble luce varios grafitis en las ventanas y la puerta de cristal y otro solo conserva el letrero exterior, que reza 'Anka gallery', de sus días de actividad.

Uno de los locales vacíos ubicado en la calle Jabonerías. / J.L.P.

Aparcamiento gratis como reclamo

La presidenta de la asociación también resaltó la importancia de "un movimiento asociativo potente que presente iniciativas que den respuesta a los clientes". Y, en este sentido, destaca la campaña presentada este mismo martes que ofrece hasta tres horas de aparcamiento gratis para los clientes de los 26 comercios asociados a Nuevo Corazón de Murcia.

Tras la compra, se entregará a los usuarios un tique para poder aparcar una hora gratis en el aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel la próxima vez que vuelvan al centro, aunque se podrán acumular hasta tres horas seguidas.

Las tiendas adheridas a la campaña serán identificables mediante carteles que lucen un código QR que, al escanearlo, permite consultar todos los comercios que participan en la iniciativa.