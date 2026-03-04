Vandalismo
Más de 30 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
Los vehículos estaban estacionados en el garaje de un edificio de la calle Formalidad en el barrio de El Carmen
"Nos hemos encontrado esta mañana con un panorama desolador, con lunas y ventanas rotas de varios vehículos", declaró a esta redacción José Cano, uno de los vecinos afectados por un acto vandálico en el murciano barrio de El Carmen.
Más de 30 coches amanecieron este miércoles con golpes y lunas y ventanas rotas en el garaje de un edificio ubicado en la calle Formalidad del citado barrio murciano. Y "parece ser que la persona que ha hecho este acto de vandalismo ha usado un extintor como herramienta", explicó el residente.
Aunque "no soy de los más afectados, nada más que una pequeña abolladura", matizó Cano, pero otros vehículos han sufrido más daños y, a los golpes en la chapa metálica, se suma la rotura de uno o varios cristales.
Agentes de la Policía Nacional acudieron este mismo miércoles por la mañana al garaje para tomar huellas y la investigación continúa abierta.
