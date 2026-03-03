Dos torres de la época islámica dan la bienvenida al acceso al Castillejo de Monteagudo

Dos torres de la época islámica salieron a la luz en el acceso al Castillejo de Monteagudo durante las excavaciones realizadas en verano y, con una inyección que roza los 15.000 euros, el Ayuntamiento impulsa su rehabilitación para preservarlas como parte del Palacio Ibn Mardanís.

Durante las excavaciones, en la que participaron estudiantes voluntarios, en su mayoría de la UMU, además de las torres de época islámica -denominadas Torre Superior y Torre Inferior-, se descubrieron elementos hidráulicos, como restos de canalizaciones, norias y acueductos.

"Los hallazgos apuntan a que el camino actual de subida al Palacio Ibn Mardanís es, posiblemente, el acceso original islámico controlado por dos torres", destacó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto 'Fortalezas del Rey Lobo'.

A esto, el edil agregó que "los excepcionales resultados de la campaña de excavación arqueológica en Monteagudo, confirman que el Castillejo no era un edificio aislado, sino el núcleo central de una extensa ciudad palatina, evidenciando que estamos ante un gran conjunto palaciego comparable a otras ciudades palatinas andalusíes".

Actuaciones

El proyecto contempla trabajos de limpieza, consolidación, reintegración preventiva y protección de los suelos arqueológicos. El primer paso será analizar cómo se conservan las estructuras, qué daños presentan y qué factores están provocando su deterioro.

Después, se limpiarán las superficies de suciedad y restos de plantas antes de pasar a las labores de reparación y consolidación, que se ejecutarán "bajo criterios de mínima intervención, reversibilidad y respeto absoluto al original", con materiales de cal y áridos naturales, en la línea de los estándares internacionales de conservación del patrimonio, detalla el Consistorio en un comunicado.

También se igualará el color de las torres con el del resto del muro y se cubrirán las zonas excavadas con una lámina transpirable e impermeable, una capa de geotextil y unos 15 centímetros de tierra, para protegerlas de la humedad y la erosión.

Un acceso "fosilizado"

La torre superior, de 33 metros cuadrados, ya ha sido completamente documentada, y cuenta con dos accesos y un muro interior que divide el espacio en dos estancias. Además, se ha consolidado un enlucido original de yeso en uno de sus vanos.

La torre inferior, desconocida hasta la fecha, ha sido parcialmente delimitada y, aunque su estado de conservación es más fragmentario, los arqueólogos confirman que formaba parte del mismo sistema defensivo.

Ambas torres están alineadas entre sí y con la torre-mirador del Recinto Superior del Castillejo, lo que sugiere que el camino actual de subida podría ser el acceso original islámico, "prácticamente fosilizado", tal y como determina el informe realizado tras los trabajos de excavación.

En dicho informe, se reconsidera la hipótesis del historiador González Simancas sobre la existencia de un gran puente levadizo que conectara estas estructuras.

Las obras serán dirigidas por un restaurador especializado, bajo la supervisión del centro municipal de arqueología y con la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.