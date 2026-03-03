Las 'superislas' para la atención domiciliaria se expanden en Murcia

Las 'superislas', el programa municipal inspirado en un modelo holandés para la atención domiciliaria que promueve la autogestión, se expanden en Murcia. Tras la prueba piloto realizada en 2024 en los barrios del Infante, El Carmen, San Juan, Vistabella y La Fama, dos nuevas 'superislas' llegaron al municipio el año pasado y el Ayuntamiento espera ampliar esta iniciativa a otras zonas a lo largo de los próximos meses.

Mediante este modelo, se asigna un grupo de auxiliares una zona concreta, denominada 'isla', y a las personas usuarias con domicilio en ese territorio, con el objetivo de "ofrecer una atención integral centrada en la persona", indicaron desde el Ayuntamiento a esta redacción.

Una de las ventajas que ofrece el sistema de las 'superislas' es que los equipos de auxiliares atienden a los usuarios son estables, por lo que es más fácil que los trabajadores "conozcan las historias de vida, rutinas y necesidades de cada persona usuaria, reforzando la confianza y favoreciendo una intervención más personalizada", destacaron fuentes municipales.

"La iniciativa se inspira en los principios del modelo holandés Buurtzorg, que nos permite optimizar rutas, reforzar la continuidad en los cuidados y mejorar la experiencia de las personas mayores atendidas", explicó Pilar Torres, quien dirige la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, de la que depende esta iniciativa enmarcada en el servicio de Ayuda a Domicilio.

Usuarios

Las tres 'superislas' que ya están activas en el municipio atienden a unos 150 usuarios con una media de edad de 78 años.

La primera 'isla' se estableció en el casco urbano en junio de 2024 y abarca los barrios de San Juan, Santa Eulalia, Vistabella, Barrio de la Paz, La Fama, Infante Juan Manuel y El Carmen. Durante 2025, 10 auxiliares prestaron servicio en esta zona, con una media de 1.467 horas al mes y atendieron a unas 60 personas mayores, en su totalidad, mujeres.

Ya en 2025, se creó la 'superisla Centro-Norte y Oeste', formada por los barrios de San Antón, San Antolín, San Miguel, Santa Catalina, San Pedro, San Nicolás y San Andrés, que atiende a 51 personas con un equipo de 9 auxiliares que prestan servicio 1.481 horas al mes. En este caso, alrededor del 95 por ciento de las personas atendidas son mujeres.

En paralelo, también en 2025 se puso en marcha la 'superisla Espinardo', con 34 personas mayores beneficiarias, todas ellas mujeres, que fueron atendidas con 826 horas mensuales por seis auxiliares de ayuda a domicilio.

Una usuaria y la auxiliar que la acompaña. / A.M.

Red de colaboración

Además de una atención más personalizada, el proyecto incorpora una dimensión comunitaria, pues establece una red de colaboración con los recursos públicos existentes en cada zona.

Tras establecer tres 'islas' en los últimos dos años, el Consistorio se encuentra ahora en pleno análisis del modelo y prevé replicarlo en otras zonas del municipio durante los próximos meses. Asimismo, desde la Glorieta destacaron que otros municipios han mostrado interés por desarrollar esta iniciativa, como es el caso de Córdoba, Almería, Valladolid y Madrid, por lo que las 'superislas' podrían expandirse por todo el territorio nacional.

Aunque la edil del ramo resaltó también que el Ayuntamiento de Murcia desarrolla múltiples iniciativas para apoyar a las personas mayores en su entorno y combatir la soledad no deseada.

En este sentido, Torres recordó programas como 'Siempre Acompañados', que ofrece acompañamiento individualizado a mayores, y el servicio de teleasistencia municipal, que brinda atención especializada a más de 3.500 usuarios en sus domicilios.

