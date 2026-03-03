El PSOE pide más contenedores soterrados en Murcia

El servicio de limpieza viaria en Murcia es una de las reivindicaciones habituales del PSOE y, en esta ocasión, los socialistas piden más contenedores soterrados, además de un refuerzo de medios materiales y humanos.

"El servicio no da abasto: los contenedores se llenan a diario y la basura acaba acumulándose en la calle", apuntó la concejala del PSOE, Carmen Fructuoso.

"Pretenden dar lecciones sobre un servicio que ellos mismos, en apenas dos años, dejaron desmantelado, convirtiendo barrios y pedanías en auténticos estercoleros", indicaron, en respuesta desde el equipo de Gobierno local del PP en un comunicado.

En el escrito, el Ayuntamiento detalló también que el servicio dispone de más de 830 operarios, 25 centros logísticos y más de 9.400 contenedores y 10.200 papeleras para dar cobertura a 881 kilómetros cuadrados de municipio. En cuanto a la flota, desde el PP resaltaron que se compone de 188 vehículos nuevos, el 16 por ciento de ellos totalmente eléctricos.

Demandas sin atender

Sin embargo, la edil del PSOE indicó que las deficiencias en el servicio "ya son visibles también en zonas del centro urbano" y que "generan problemas de salubridad, malos olores y una sensación de abandono cada vez más extendida".

Como ejemplo, Fructuoso señaló la situación de la calle Miguel Ángel Blanco, en la pedanía de Santiago El Mayor, donde los vecinos llevan tiempo reclamando la instalación de contenedores soterrados en la zona. "Es una demanda conocida por el equipo de Gobierno desde hace años y sigue sin atenderse", subrayó Fructuoso.

La edil socialista también recordó el caso de Santo Ángel, donde el equipo de Gobierno anunció en varias ocasiones que instalaría contenedores soterrados junto al centro de salud, pero, de momento, esta promesa no ha pasado de la palabra a los hechos.

"Son compromisos que se repiten públicamente, pero que no se materializan, mientras los vecinos siguen soportando un servicio claramente insuficiente", expresó la edil del PSOE.

Para la edil socialista, la situación actual responde a "un problema estructural", pues han aumentado tanto la población como la cantidad de residuos, por lo que "faltan medios, falta personal y falta planificación".

Asimismo, Fructuoso cuestionó que, pese al incremento de impuestos y tasas, no se haya producido un refuerzo proporcional de los servicios públicos básicos. Con todo, desde el PSOE piden más trabajadores y camiones de la basura en el servicio de limpieza viaria para dar una cobertura adecuada en todos los barrios y pedanías del municipio de Murcia.