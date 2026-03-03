El mejor helado de España se come en Puente Tocinos y es premiado con un Maserati

Tradicionalmente, la pedanía murciana de Puente Tocinos era conocida por ser la 'cuna del belén' en la Región de Murcia. Sin embargo, puede que eso cambie y sustituya el belén por el helado. El pasado 24 de febrero se disputó el Gran Premio del Helado 2026 en Melìa Villaitana (Alicante) y un heladero murciano se alzó con la victoria en el certamen nacional.

El concurso disponía de tres categorías de helados para participar: chocolate, mango y cremino. En esta última, en la que destacó este puentetocinero, los concursantes podían hacer una libre reinterpretación del clásico bombón italiano, compuesto generalmente por una capa de helado de avellana y una capa de helado de chocolate negro.

Alberto Buendía, de Snoopy Heladerías, se proclama vencedor

"Este va a ser el helado campeón de España de este año", así comenzada su cocinado y montado Alberto Buendía, el heladero, propietario de Snoopy Heladerías, que venció en el concurso nacional. Esta competición gastronómica tiene su origen en Italia y quizá eso explique el llamativo del premio que Buendía recibió por proclamarse campeón: un Maserati. El segundo clasificado fue premiado con una Vespa Piaggio.

"A mi hijo, a toda mi gente de Puente Tocinos y, en especial, a toda mi familia", así despedía el vídeo Alberto que subió la heladería a su cuenta de TikTok, visiblemente emocionado.

El certamen, celebrado del 23 al 24 del mes pasado, consistía en quedar entre los 6 finalistas de la categoría 'chocolate' o entre los 6 de 'mango'. Para después juntar a esos 12 heladeros y competir por la quinta edición del Grand Prix Helado España con la elaboración del mejor helado cremino.

Hay cinco de estas heladerías en toda Murcia

El heladero y empresario Alberto Buendía no solo tiene su heladería en Puente Tocinos, sino que dispone de varios locales repartidos por todo el municipio de Murcia. Buendía tiene establecimientos en Alcantarilla, El Palmar y en la propia ciudad.