'Éxodo' comercial en la calle Jabonerías de Murcia: hasta 7 comercios echan la persiana

Una campaña para fomentar el pequeño comercio de Murcia se presentó este martes en el punto conocido como 'cuatro esquinas', en el cruce entre las calles Trapería y Platería, a escasos metros de otra céntrica calle murciana que experimenta un 'éxodo' comercial tras el cierre de hasta siete locales.

Aunque "es cierto que hay locales vacíos, también hay mucha rotación, porque enseguida se vuelven a ocupar", explicó a esta redacción la presidenta de la asociación Nuevo Corazón Murcia, Esther Tenza.

"Las grandes cadenas tienen más resistencia y posibilidades que nosotros, pero es cierto que el pequeño comercio en el centro de Murcia tiene mucho músculo porque es muy cómodo y tenemos clientes que apuestan por nuestra oferta personalizada", resaltó Tenza, quien también señaló la importancia de "un movimiento asociativo potente que presente iniciativas que den respuesta a los clientes".

Locales vacíos

Establecimientos cerrados dan la bienvenida en ambos extremos de la calle Jabonerías. Por un lado, desde la plaza Julián Romea, un local en el que antes operaba un banco de inversiones permanece inoperativo desde hace años; y, al finalizar la calle, se encuentra una tienda vacía cuyo escaparate repite la palabra 'liquidación' en letras rojas.

Aunque esta estampa se sucede a lo largo de toda la calle. En la fachada de la que era una academia de inglés se encuentra un cartel de 'se alquila', en letras blancas sobre un fondo azul oscuro, igual al que luce también en otros dos establecimientos de la misma vía: los que operaban bajo los nombres de 'Laura Leante' y 'Gloria Velázquez'.

El cierre de 'Laura Leante' fue reciente y en su fachada, junto al cartel de 'se alquila', se encuentra una nota informativa en la que avisa a sus antiguos clientes: "Si tienes pendiente una recogida, la tienes enfrente, en tienda Koss".

Otros locales vacíos ni siquiera lucen carteles que inspiren una futura actividad en su interior: uno luce varios grafitis en las ventanas y la puerta de cristal y de otro solo queda el letrero exterior, que reza 'Anka gallery'.