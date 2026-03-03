Patrimonio
Descubren que Salzillo es el autor de la talla de La Purísima de Crevillente
Un estudio realizado en la localidad alicantina, célebre por sus nueve imágenes procesionales de Benlliure, concluye que una talla de La Purísima es del artista murciano
V. L. Deltell
Crevillente, reconocida dentro y fuera de España por conservar nueve obras del escultor valenciano Mariano Benlliure, suma ahora un nuevo hito a su patrimonio religioso. Un estudio científico ha confirmado que la Virgen de la Purísima, venerada en la ermita de la que es titular y ubicada en la calle del mismo nombre, es obra del murciano Francisco Salzillo, máximo exponente del barroco en el sureste español. Este hallazgo científico concluye de este modo que Crevillente reúne entre su patrimonio a los imagineros religiosos más importantes desde el XVIII: Salzillo y Benlliure se dan cita en la localidad alicantina.
El hallazgo se ha dado a conocer tras un análisis exhaustivo del sistema constructivo interno de la talla, que despeja definitivamente las dudas sobre su autoría, que ha sido atribuida definitivamente al artista murciano.
Análisis científico sin intervención física
La investigación se ha desarrollado en virtud a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Crevillente y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén. El estudio ha sido realizado por el restaurador de la Región de Murcia Juan Antonio Fernández Labaña y la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Crevillente Ana Satorre Pérez.
Hasta ahora, la imagen había sido tradicionalmente vinculada al taller de Salzillo por la tradición oral y algunas referencias documentales indirectas. Sin embargo, nunca se había podido confirmar de forma concluyente su autoría debido a la ausencia de documentación directa y a las transformaciones sufridas por la escultura a lo largo del tiempo.
El equipo ha aplicado técnicas como radiografías y tomografía axial computarizada (TAC), lo que ha permitido examinar el interior de la obra sin intervenir físicamente en ella. Gracias a estas pruebas se han identificado elementos técnicos característicos del taller salzillesco, entre ellos el uso de clavos de forja como refuerzo estructural interno y la tipología y colocación de los ojos de cristal. Estos rasgos constructivos coinciden plenamente con los observados en obras documentadas del artista, especialmente con la Inmaculada conservada en la iglesia de San Miguel de Murcia.
Datación en el siglo XVIII y repolicromía posterior
Los autores del estudio indican que el análisis también ha permitido confirmar que la escultura fue realizada en Murcia en el siglo XVIII, probablemente en torno a la década de 1750. Asimismo, se ha determinado que fue repolicromada a finales del siglo XIX durante una restauración que alteró su apariencia externa, circunstancia que dificultó durante décadas su correcta atribución.
El párroco de Nuestra Señora de Belén y propietario de la obra, Joaquín Carlos Carlos, ha destacado la dimensión espiritual del hallazgo y ha afirmado que “este descubrimiento es una noticia profundamente emocionante para toda la comunidad cristiana y para el pueblo de Crevillente”, añadiendo que “más allá de su importancia histórica, esta imagen ha sido y sigue siendo un símbolo de fe, esperanza y protección para nuestro pueblo. Saber ahora que fue creada por uno de los grandes maestros del arte sacro del siglo XVIII nos invita a redescubrirla también como un legado que debemos cuidar y transmitir”.
Presentación pública con publicación y documental
La alcaldesa de Crevillente, Lourdes Aznar, ha subrayado que “este hallazgo supone un importante avance en el conocimiento de este autor, del patrimonio artístico local y refuerza el valor histórico y cultural de la ermita de la Purísima, que custodia una pieza de primer orden dentro del legado del escultor murciano”, y ha añadido que “todos los crevillentinos debemos sentirnos orgullosos de tener este patrimonio que debemos valorar, cuidar y proteger”.
El estudio, junto con otros artículos que profundizan en la historia y el patrimonio que encierra la Ermita de la Purísima, se presentará el próximo jueves 5 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa Municipal de Cultura 'José Candela Lledó'. Durante el acto se dará a conocer la publicación editada íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillente y se proyectará un documental que resume todos los trabajos realizados sobre este enclave.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas