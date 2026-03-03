Comprar en el centro de Murcia tendrá parking gratis como premio: "Ya no hay excusa"

Los clientes del pequeño comercio murciano podrán disfrutar de una hora de parking gratis al hacer sus compras en alguna de las 26 tiendas del casco histórico asociadas a Nuevo Corazón de Murcia, que lucen el cartel identificativo de la campaña desde este martes.

Así, "los clientes ya no tienen excusa para venir a comprar al centro", destacó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la presentación de la iniciativa.

Al comprar en alguna de las tiendas adheridas a la campaña, los clientes recibirán un tique para poder aparcar gratis la próxima vez que vuelvan al centro, detalló, por su parte, Victoria Carrillo, tesorera de la asociación Nuevo Corazón de Murcia.

Acumulables

Aunque se podrán acumular hasta 3 horas de uso gratis del aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel, matizó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Las tiendas adheridas a la campaña serán identificables mediante carteles que lucen un código QR que, al escanearlo, permite consultar todos los comercios que forman parte de la asociación.

Cartel promocional de la campaña. / L.O.

"Efecto multiplicador"

La iniciativa, desarrollada bajo el lema 'Compra local, compra con corazón', tiene un "efecto multiplicador", explicó Pacheco, pues la Asociación Nuevo Corazón de Murcia recibió, por un lado, financiación de la Comunidad y, por el otro, una serie de bonos de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Murcia.

El objetivo, en palabras de Pacheco, es que "los comercios se asocien para hacer llegar esta campaña a más gente" y "erradicar la sensación de que no hay sitio donde aparcar en el centro de Murcia".

Para Pacheco, los pequeños comercios son "los que te conocen y aconsejan; son comercios con corazón", que, "además de vender, dan un servicio".

De momento, hay 26 comercios adheridos a la campaña y, aunque no hay una compra mínima para obtener el tique, cada uno de los establecimientos decidirá las condiciones.