Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incubadora Agencia EspacialSubida precio gasolinaEncuesta CemopTrasvase Tajo-SeguraEstafa asesor fiscalTiempo Murcia
instagramlinkedin

Economía

Comprar en el centro de Murcia tendrá parking gratis como premio: "Ya no hay excusa"

Los clientes podrán acumular hasta 3 horas de uso gratis del aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel

Una joyería de la calle Jabonerías ya luce el cartel de la campaña.

Una joyería de la calle Jabonerías ya luce el cartel de la campaña. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los clientes del pequeño comercio murciano podrán disfrutar de una hora de parking gratis al hacer sus compras en alguna de las 26 tiendas del casco histórico asociadas a Nuevo Corazón de Murcia, que lucen el cartel identificativo de la campaña desde este martes.

Así, "los clientes ya no tienen excusa para venir a comprar al centro", destacó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la presentación de la iniciativa.

Al comprar en alguna de las tiendas adheridas a la campaña, los clientes recibirán un tique para poder aparcar gratis la próxima vez que vuelvan al centro, detalló, por su parte, Victoria Carrillo, tesorera de la asociación Nuevo Corazón de Murcia.

Acumulables

Aunque se podrán acumular hasta 3 horas de uso gratis del aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel, matizó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Las tiendas adheridas a la campaña serán identificables mediante carteles que lucen un código QR que, al escanearlo, permite consultar todos los comercios que forman parte de la asociación.

Cartel promocional de la campaña.

Cartel promocional de la campaña. / L.O.

"Efecto multiplicador"

La iniciativa, desarrollada bajo el lema 'Compra local, compra con corazón', tiene un "efecto multiplicador", explicó Pacheco, pues la Asociación Nuevo Corazón de Murcia recibió, por un lado, financiación de la Comunidad y, por el otro, una serie de bonos de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Murcia.

El objetivo, en palabras de Pacheco, es que "los comercios se asocien para hacer llegar esta campaña a más gente" y "erradicar la sensación de que no hay sitio donde aparcar en el centro de Murcia".

Para Pacheco, los pequeños comercios son "los que te conocen y aconsejan; son comercios con corazón", que, "además de vender, dan un servicio".

Noticias relacionadas

De momento, hay 26 comercios adheridos a la campaña y, aunque no hay una compra mínima para obtener el tique, cada uno de los establecimientos decidirá las condiciones.

Presentación de la campaña 'compra local, compra con corazón', en apoyo al pequeño comercio murciano.

Presentación de la campaña 'compra local, compra con corazón', en apoyo al pequeño comercio murciano. / L.O.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  3. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  4. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  5. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
  6. Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
  7. Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
  8. Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas

Comprar en el centro de Murcia tendrá parking gratis como premio: "Ya no hay excusa"

Comprar en el centro de Murcia tendrá parking gratis como premio: "Ya no hay excusa"

Las 'superislas' para la atención domiciliaria se expanden en Murcia

Las 'superislas' para la atención domiciliaria se expanden en Murcia

El PSOE pide más contenedores soterrados en Murcia

El PSOE pide más contenedores soterrados en Murcia

La Cárcel Vieja de Murcia abraza la lentitud: solo dos exposiciones al año para habitar el arte en profundidad

La Cárcel Vieja de Murcia abraza la lentitud: solo dos exposiciones al año para habitar el arte en profundidad

Los hoteles y restaurantes de Murcia apuestan por el verde con los manuales de economía circular

Los hoteles y restaurantes de Murcia apuestan por el verde con los manuales de economía circular

De tienda de ropa en el centro de Murcia a local de brochetas de fruta: el giro radical de un comercio en Trapería

De tienda de ropa en el centro de Murcia a local de brochetas de fruta: el giro radical de un comercio en Trapería

Cinco meses tras el Delegado del Gobierno para pedir más seguridad en Murcia: "No puedo llevar complementos dorados"

Cinco meses tras el Delegado del Gobierno para pedir más seguridad en Murcia: "No puedo llevar complementos dorados"

Un grupo de mujeres se concentra junto a la Catedral de Murcia para denunciar la desigualdad de género en la iglesia

Un grupo de mujeres se concentra junto a la Catedral de Murcia para denunciar la desigualdad de género en la iglesia
Tracking Pixel Contents