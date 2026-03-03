Economía
Comprar en el centro de Murcia tendrá parking gratis como premio: "Ya no hay excusa"
Los clientes podrán acumular hasta 3 horas de uso gratis del aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel
Los clientes del pequeño comercio murciano podrán disfrutar de una hora de parking gratis al hacer sus compras en alguna de las 26 tiendas del casco histórico asociadas a Nuevo Corazón de Murcia, que lucen el cartel identificativo de la campaña desde este martes.
Así, "los clientes ya no tienen excusa para venir a comprar al centro", destacó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la presentación de la iniciativa.
Al comprar en alguna de las tiendas adheridas a la campaña, los clientes recibirán un tique para poder aparcar gratis la próxima vez que vuelvan al centro, detalló, por su parte, Victoria Carrillo, tesorera de la asociación Nuevo Corazón de Murcia.
Acumulables
Aunque se podrán acumular hasta 3 horas de uso gratis del aparcamiento municipal del Jardín de Santa Isabel, matizó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.
Las tiendas adheridas a la campaña serán identificables mediante carteles que lucen un código QR que, al escanearlo, permite consultar todos los comercios que forman parte de la asociación.
"Efecto multiplicador"
La iniciativa, desarrollada bajo el lema 'Compra local, compra con corazón', tiene un "efecto multiplicador", explicó Pacheco, pues la Asociación Nuevo Corazón de Murcia recibió, por un lado, financiación de la Comunidad y, por el otro, una serie de bonos de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Murcia.
El objetivo, en palabras de Pacheco, es que "los comercios se asocien para hacer llegar esta campaña a más gente" y "erradicar la sensación de que no hay sitio donde aparcar en el centro de Murcia".
Para Pacheco, los pequeños comercios son "los que te conocen y aconsejan; son comercios con corazón", que, "además de vender, dan un servicio".
De momento, hay 26 comercios adheridos a la campaña y, aunque no hay una compra mínima para obtener el tique, cada uno de los establecimientos decidirá las condiciones.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas