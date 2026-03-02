Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De tienda de ropa en el centro de Murcia a local de brochetas de fruta: el giro radical de un comercio en Trapería

Los dueños del negocio, madre e hijo, ya tienen fecha de apertura y avanzan precios que no llegan a los 3 euros

Brochetas de fruta en Trapería.

Brochetas de fruta en Trapería. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

"Mi madre cierra su tienda después de 7 años", así es como presenta José, en sus redes sociales, el nuevo negocio que abrirá junto a su progenitora, en el mismo lugar donde antes estaba la conocida tienda de ropa Mimusso.

Situado en el corazón de Murcia (Trapería, 16), este local lleva cerrado días, preparando su metamorfosis. La nueva idea de sus dueños cambia los tejidos que antes vendían por la fruta. Pero vendida de un modo peculiar: será ensartada, como una brocheta.

Brochetas de fruta 100% natural con chocolate belga

El nuevo propietario de Sweet Brocheta (nombre que recibirá el establecimiento) explica en su cuenta de TikTok cómo se le ocurrió la idea: "Descubrimos que 140 millones de kilos de fruta española acababan en la basura y pensamos que toda esa fruta se podría aprovechar de mil maneras".

A partir de esta idea, José y su madre analizaron la mejor forma de ofrecer su nuevo producto y hallaron una de las maneras más prácticas: servir su mercancía como si fueran brochetas. Sin embargo, la fruta no tiene por qué ir sola. De hecho, ya tiene pensado el remedio: "Brochetas de fruta 100% natural con un chocolate belga premium e infinidad de toppings".

Apertura inminente y precios bajos

Si ya de por sí la imagen de fruta ensartada como si fuera un pincho moruno es bastante llamativa, más impactantes aún serán los precios. Los propietarios explican que costará menos de 3 euros la pieza, "para que hasta un niño de 12 años pueda comprarlo con su paga", indica José. "Ofertones que no te puedes perder", resumen en sus redes.

"Mucho trabajo de campo y hablar con muchos proveedores para proporcionaros el mejor producto", es lo que quiere transmitir este nuevo negocio, que planea estar repartiendo sus almuerzos y meriendas saludables por Trapería y abrirá el 7 de marzo.

