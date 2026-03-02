Turismo
Los hoteles y restaurantes de Murcia apuestan por el verde con los manuales de economía circular
Elaborar el plan de desperdicio alimentario y las fuentes de financiación son algunos aspectos que aborda el programa
El sector turístico del municipio de Murcia apuesta por el verde y el Ayuntamiento pone en circulación los manuales de buenas prácticas en economía circular para ayudar a hoteles y restaurantes a elaborar su plan de desperdicio alimentario y a emplear digitalización como fuente de financiación, entre otros aspectos.
Y, en paralelo, se han diseñado talleres y eventos para la puesta en práctica de los manuales, herramientas que fueron presentadas este lunes por la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.
Así, los Molinos del Río acogerá el próximo 12 de marzo una jornada de formación dividida en tres sesiones. La primera arrancará a las 10.00 horas con un taller que pretende proporcionar herramientas para desarrollar un plan de desperdicio alimentario, de obligado cumplimiento.
A partir de las 11.30 horas, se abordará la gestión de recursos, con claves para reducir y medir consumos y el uso de huellas e indicadores para priorizar mejoras, así como la digitalización y las oportunidades de financiación.
Por último, a las 13.00 horas se hablará de sostenibilidad, con certificaciones, sellos, comunicación y un reporte en el sector turístico para mejorar el posicionamiento competitivo.
Análisis del sector
Aunque los manuales son fruto de un análisis del sector. En un primer paso, se contactó con negocios que representan hasta el 40 por ciento del sector turístico del municipio, incluyendo hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes, museos y espacios culturales, empresas de actividades y salas de ocio.
El objetivo era identificar retos y fortalezas y, para ello, se emplearon encuestas, una mesa participativa con profesionales y entrevistas con representantes de asociaciones sectoriales.
La apuesta por la eficiencia energética -con iluminación LED, mejoras en climatización y equipos más eficientes-, la sensibilidad hacia la compra de proximidad y el uso de productos locales fueron algunas de las fortalezas identificadas.
Por otro lado, la brecha de conocimiento sobre obligaciones y normativa, especialmente en cuanto a la separación y gestión de residuos, supone el principal reto, seguido de una aplicación desigual de protocolos según el tamaño y tipo de establecimiento.
Herramientas
En la segunda fase del proyecto se desarrolló un plan formativo y cuatro manuales sectoriales específicos -hoteles, restauración, alojamientos turísticos y actividades turísticas- concebidos como herramientas prácticas para facilitar la aplicación de soluciones sostenibles.
En cuanto a la implantación, se abordó en la tercera fase a través de 25 medidas a modo de "palancas de cambio hacia la transición verde", explica el Ayuntamiento en un comunicado, con las que se han desarrollado 12 fichas de soluciones circulares. Además, los establecimientos participantes cuentan con acompañamiento individualizado.
La iniciativa se enmarca en el plan municipal de impulso a la economía circular en el sector turístico, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation.
