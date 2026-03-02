Cinco meses tras el Delegado del Gobierno para pedir más seguridad en Murcia: "No puedo llevar complementos dorados"

Cinco meses a la espera de una reunión. Ese es el tiempo que estuvieron los vecinos del Distrito Norte de Murcia a la espera que la Delegación del Gobierno respondiese a un escrito en el que exponían los problemas de seguridad en la zona para pedir una reunión con el Delegado. Y, ahora, se han puesto a recoger firmas y, por el momento, llevan unas 500.

Los principales reclamos son que la comisaría de Policía Nacional vuelva a abrir las 24 horas del día, la presencia de más patrullas y una solución definitiva al Edificio Patronato Francisco Franco, que "está a punto de caerse", resumió a esta redacción el presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte, José Burruezo Espín.

"Amanecer con 47 ruedas de vehículos pinchadas en la zona de San Antón" y un conductor que "se hacía tocamientos delante de niños y mujeres" en San Basilio y El Ranero durante los meses de septiembre y octubre, cuando se envió el escrito, eran algunas de las situaciones que mencionaron los residentes de la zona para exponer la falta de seguridad en la zona.

A ello, se suman varios puntos de venta de droga establecidos en el Distrito Norte y enfrentamientos con gorrillas en lugares como la plaza del Rocío y los alrededores de la plaza de abastos de San Andrés, enumera el escrito firmado el 14 de octubre del año pasado por Burruezo, al que ha tenido acceso esta redacción.

Presencia "permanente" de patrullas

"Por cuestiones prácticas y de operatividad, estas peticiones vecinales de reunión se canalizan siempre a través del comisario de Seguridad Ciudadana, quien, a petición del delegado del Gobierno, se ha reunido con los representantes vecinales del Distrito Norte en numerosas ocasiones", aseguraron, en respuesta, fuentes de la Delegación de Gobierno a este diario.

Asimismo, desde la Delegación indicaron que "la presencia de patrullas uniformadas de la Policía Nacional en todos los barrios del Distrito Norte es permanente, 24 horas al día" y que "se realizan numerosas actuaciones de incautación de sustancias estupefacientes o de objetos peligrosos".

Las mismas fuentes resaltaron la importancia del contacto con los colectivos vecinales, "que da como resultado inspecciones en todo tipo de establecimientos" y de "abordar un tema tan sensible como la seguridad ciudadana con responsabilidad, sin generar alarma social, y sin instrumentalizarla políticamente".

Además, recordaron que cualquier ciudadano tiene a su disposición el teléfono 091 durante las 24 horas del día y la aplicación alertcop.

"No es una petición vecinal al uso"

"No me parece bien que se me canalice como una petición vecinal al uso". Esta fue la reacción de José Burruezo Espín, presidente de la Junta de Distrito, pues su papel como representante municipal aglutina a más de 23.000 vecinos de los barrios de San Andrés, San Antolín, San Antón, San Basilio, Santa María de Gracia, El Ranero, San Nicolás, San Miguel, Santa Catalina y San Pedro.

Además, "hay cosas que el comisario de turno no puede resolver, y el comisario me corroboró que él no podía solucionarlo", agregó Burruezo, y matizó que cuestiones como que la comisaría de Policía Nacional abra todo el día son "una decisión política".

Lo mismo ocurre con el Edificio del Patronato Francisco Franco, pues "desde que se anunció que se iba a disolver, no se ha dicho nada" y "está a punto de caerse: la malla de seguridad ya ha cedido varias veces". Por ello, "son cuestiones que quiero abordar con el Delegado del Gobierno directamente", concluyó el presidente de la Junta de Distrito.

Décadas entre grietas y en un limbo legal Los vecinos del entorno del Edificio Patronato Francisco Franco, en la calle Huerto Gambín del barrio de San Andrés, llevan más de 30 años pidiendo ayuda a las administraciones públicas ante la degradación del inmueble. La estructura se levantó en los años 50 para alojar viviendas sociales y, desde hace años, la fachada del edificio luce envuelta en una red de protección que ha cedido varias veces. Aunque se han iniciado muchos procesos para legalizar estas viviendas y proceder a su rehabilitación, continúan en un limbo legal. El motivo es que el patronato construyó los bloques de viviendas sociales, pero al acabar la dictadura no trasladó la titularidad de esas casas a las nuevas administraciones públicas. En 2007 se anunció la reconstitución del patronato, disuelto en 1973; en 2012 se estableció otro procedimiento para determinar las propiedades del patronato y los adjudicatarios de las viviendas, sin ninguna actuación conocida. Hace cinco años, el Gobierno municipal, gestionado en ese momento por PSOE y Ciudadanos, anunció que había solicitado 5,6 millones de euros de fondos europeos para rehabilitar más de 800 viviendas en el municipio, entre ellas varios bloques del patronato Francisco Franco, pero tampoco esta iniciativa dio sus frutos. A pesar de las grietas, goteras y filtraciones, y de que las aceras y el techo se están hundiendo, unas 20 familias residen en el inmueble.

'Adiós' al dorado

"La inseguridad que siento en estos últimos meses en nuestro barrio, no la he sentido en mi vida. Cuando salgo a la calle, ya no puedo llevar ningún complemento dorado: me lo quito directamente al salir del trabajo" declaró Belén Martínez, propietaria de un comercio de la zona, a La Opinión. "Cada día pasa algo", sentenció.

"Estás en la parada esperando el autobús y de pronto ves a alguien corriendo por el parque porque acaba de robarle el teléfono a un señor", relató Martínez, y agregó que "otros lo hacen en los patinetes, intercambiándose los objetos que acaban de robar".

Además, esta situación "desprestigia a los que tenemos comercios en la zona, pues ya es conocido como un barrio conflictivo", lamentó Martínez. Por ello, "lo único que podemos hacer como vecinos y comerciantes es apoyarnos y unirnos", y así surgió la idea de recoger firmas, "para que seamos escuchados por las administraciones públicas y podamos disfrutar de nuestro barrio como siempre hemos hecho", expresó la propietaria.

Con todo, los vecinos piden aumentar la vigilancia, instalar cámaras de vigilancia y realizar controles y redadas en las zonas más conflictivas, así como ampliar el horario y el número de agentes en la comisaría de Policía Nacional.

Y "acelerar el proceso de traslado de la estación de autobuses también será beneficioso, dados los numerables altercados que están ocurriendo", agregó.

"Es raro el día que no viene gente exclusivamente a firmar", indicó el propietario de la Ferretería Salzillo

"La campaña funciona. Es raro el día que no viene gente exclusivamente a firmar", declaró a La Opinión Tomás Parra, el propietario de la Ferretería Salzillo, ubicada junto al Museo de la Ciudad. Esta ferretería es uno de los comercios de la zona que dispone de hojas de firmas para que la ciudadanía se sume a la petición de reunión con el Delegado del Gobierno.

Parra coincidió en que "la seguridad es el principal problema", y detalló que "antes el jardín de San Andrés era la zona conflictiva, pero ahora han 'saltado' el jardín hacia San Antón". Aun así, este espacio sigue siendo el 'epicentro': "La gente esquiva el jardín por la noche, está muy poco iluminado", aseguró.

"Hay pisos en los que se trapichea con droga y eso trae gentuza", explicó sobre la degradación de los barrios del Distrito Norte, y lamentó que "se meten en los comercios. A nosotros ya nos robaron una moto y lo intentaron otra vez, pero salimos dos a impedirlo, y aún nos plantaron cara", narró Parra.

El propietario de la ferretería rememoró que, hasta hace dos o tres años, había agentes de Policía paseando por la calle. "Pasaban por los comercios a preguntar si todo iba bien", recordó Parra, quien considera que la presencia de agentes por las calles de los barrios murcianos contribuiría a la tranquilidad de los vecinos y ayudaría a disminuir la sensación de inseguridad en la zona.