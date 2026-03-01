Seguridad
Tres comisarías móviles patrullarán las calles de barrios y pedanías de Murcia
La Junta de Gobierno aprobó la adquisición de los vehículos, que también funcionarán como oficinas de atención al ciudadano, por un importe de casi 300.000 euros y con 36 meses de garantía
Tres comisarías móviles darán servicio en el municipio de Murcia y funcionarán también como oficinas de atención al ciudadano. La Junta de Gobierno ha aprobado la tramitación del expediente para comprar estos vehículos, así como un cuarto furgón para reforzar el grupo de atestados.
Una de estas comisarías móviles funcionará en las pedanías de la zona este del campo de Murcia, porque en el oeste ya opera la comisaría fija ubicada en Los Martínez del Puerto, detallaron fuentes municipales.
Así, "se acerca la administración al ciudadano y se facilita presentar denuncias y realizar trámites sin necesidad de desplazamientos", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, a esta redacción.
Primer paso
La compra de estos tres furgones supone el primer paso para la puesta en marcha de estas unidades móviles que "permitirán acercar los servicios policiales y administrativos a los distintos barrios y pedanías del municipio", resaltaron desde el Consistorio.
Las tres comisarías móviles estarán, además, configuradas como oficinas de atención al ciudadano, y permitirán realizar los mismos trámites que una comisaría fija, como tramitar denuncias, hacer trámites administrativos y gestionar documentación.
Aunque también se podrán expedir informes y diligencias e intervenir y levantar atestados en caso de accidentes. Asimismo, los ciudadanos podrán recibir atención directa y asesoramiento policial.
Condiciones
Todos los vehículos incorporarán kits de adaptación específicos para su funcionalidad policial y se entregarán ya matriculados en la Comisaría de Policía Local.
El presupuesto base de licitación asciende a 291.731 euros, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria municipal de Seguridad y Movilidad.
Los vehículos contarán con un plazo de garantía de 36 meses desde su recepción formal y se integrarán en el inventario municipal de bienes como parte del parque móvil de la Policía Local.
Refuerzo en atestados
En cuanto al cuarto vehículo que se adquirirá, se destinará a reforzar el grupo de atestados para mejorar la capacidad de respuesta ante siniestros y actuaciones urgentes.
En este sentido, el edil del ramo destacó que este furgón permitirá "mejorar la capacidad operativa del grupo de atestados en intervenciones y actuaciones en vía pública”.
"Acercar la administración"
- Las nuevas unidades móviles estarán equipadas para desarrollar las mismas funciones que una comisaría fija.
- Así, se podrá tramitar denuncias, gestionar documentación y hacer trámites administrativos. También se permitirá la expedición de informes y diligencias.
- Asimismo, los ciudadanos podrán recibir atención directa y asesoramiento policial.
- Por último, podrán intervenir y levantar atestados por accidentes o incidencias y ofrecer apoyo en actuaciones en la vía pública.
Nueva unidad
El cuerpo de Policía Local también estrenó recientemente una nueva unidad específica de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), compuesta agentes que dispondrán de cuatro patinetes eléctricos equipados con luces policiales identificativas.
Aunque por el momento el Ayuntamiento solo ha adquirido cuatro patinetes eléct ricos, la idea es ampliar la flota en un futuro, al igual que ocurre con las comisarías móviles.
La principal función de esta unidad será velar por el buen uso de los carriles bici, acorde a la nueva ordenanza de movilidad. De hecho, cuando se presentó el nuevo modelo de movilidad ante el Consejo Social de la Ciudad, los patinetes fueron la queja más recurrente entre los asistentes.
