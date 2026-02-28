Spiderman, un unicornio y Nuestro Padre Jesús Nazareno: la quedada de los therian en Murcia surgió “como broma” y se convirtió en vía crucis

Media docena de grupos de chavales, algunos menores, agrupados de cuatro en cuatro aguardaban, teléfono móvil en mano, en la zona de la Plaza Santo Domingo de Murcia, junto al monumento de los Derechos Humanos, a que apareciese algún therian, pero quien apareció fue Nuestro Padre Jesús Nazareno, en procesión.

La convocatoria "surgió como una broma" porque es la "única manera de que se junte la gente"

Cientos de personas, cirio en mano, participaron en el vía crucis que partió desde la Catedral y subió por Trapería para desembocar en Santo Domingo, justo donde se había fijado la quedada más ‘animal’. El titular de la cofradía que procesiona cada año en Viernes Santo, en La Mañana de Salzillo, lleva ya unos días en el templo de Belluga, al cual fue llevado en el marco de los actos de preparación de la Semana Santa murciana. Nada que ver con los therian, a priori.

“Surgió como una broma”, cuenta a este diario un chico, Álvaro, que afirma que fue quien ideó la convocatoria porque “la única manera de que se junte gente es que pase algo importante”. “Como pasó con el apagón”, apostilla.

A las quedadas van más personas contrarias a la tendencia que adeptos a la misma

“Nos lo estamos pasando bien, ha sido para hacer amigos”, comenta a La Opinión, monopatín en mano, al tiempo que deja claro que los impulsores de la misma no tuvieron jamás intención de que la quedada derivase en algo violento. Tampoco sabían que fuese a haber a la vez un vía crucis.

Álvaro lleva en la mano una cabeza de unicornio. A su lado, dos chicos lucen caretas de Spiderman (uno, directamente un casco con los motivos del Hombre Araña). Hay minorías que admiten haberse acercado “para reírse de los therian, literal”. Es una tónica que ha ocurrido en otras ciudades de España: a las quedadas iban más personas en contra de la tendencia que adeptos a la misma.

Ocho menos veinte de la tarde y los chavales se dispersan. No hubo violencia, nadie se metió con nadie, algunos se dieron el Instagram y un par de chicas amagaron con seguir la guasa: “A la de tres, a cuatro patas”. Once jóvenes se sentaron en el suelo formando un corro y se pusieron a socializar. Nuestro Padre Jesús Nazareno hacía ya rato que pasó.