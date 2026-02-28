Más plazas y nueva normativa en las escuelas infantiles de Murcia

Las siete escuelas infantiles municipales ofrecerán más plazas para bebés el próximo curso 2026/27 y, además, la Junta de Gobierno aprobó este viernes la nueva normativa para la admisión de alumnos con novedades en los criterios de baremación, anunció la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Las fechas para solicitar una de las 512 plazas serán del 21 de abril al 12 de mayo y las solicitudes podrán presentarse tanto presencialmente en el centro elegido como de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Baremación

Respecto a los cambios en la baremación, se elimina el criterio de proximidad al centro como factor de desempate, en consonancia con el modelo de distrito único establecido por la Comunidad y atendiendo a las demandas planteadas por las familias en el curso anterior.

Asimismo, se amplían los tramos de renta en la baremación, al pasar de tres a cinco niveles de ingresos familiares, y mejora la redacción y claridad de los criterios.

Calendario Publicación de puntuaciones provisionales: 29 de mayo

Periodo de reclamaciones: del 29 de mayo al 4 de junio

Publicación de puntuaciones definitivas: 10 de junio

Listado de admitidos y lista de espera: 15 de junio

Formalización de matrícula: del 15 al 22 de junio

Aulas nido

Otra novedad es que este año se amplía a las siete escuelas infantiles el desdoble de las aulas nido 2 que este año se implantó en cuatro de ellas: las de San Roque y El Lugarico en El Palmar, La Ermita en La Alberca y La Paz en Murcia.

Las aulas nido 2 acogen a bebés de 9 a 11 meses (nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025) y la ratio es de 8 alumnos por cada una de ellas, cifra que se reduce a 6 en las aulas nido 1, para bebés de 3 a 8 meses (nacidos entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026).

Las ratios del resto se mantienen siendo la de 1 año hasta 10 niños, y de 2 años hasta 16 alumnos por aula.

De lunes a viernes abren sus puertas de 8.15 a 16 horas y desde las 7.30 horas con el servicio matinal. Además, las escuelas infantiles también ofrecen servicio de comedor con menús adaptados a estas edades.

Las escuelas infantiles municipales se encuentran en San Roque y El Lugarico de El Palmar; Beniaján; La Ermita de La Alberca; La Paz, en Murcia; Santiago el Mayor; y Sangonera La Verde.

Mantenimiento

El contrato de limpieza en los colegios de Murcia continúa el proceso de adjudicación por 22 millones de euros tras desestimar el recurso interpuesto por la Federación de Hábitat de CCOO contra los pliegos.

Así lo anunció la edil del ramo tras la resolución adoptada por el tribunal administrativo central de recursos contractuales, que acuerda el levantamiento de la suspensión del procedimiento y permite continuar con la tramitación del contrato.

El acuerdo está dividido en tres lotes para dar cobertura a 58 colegios de la zona norte, otros 58 de la zona sur y las 7 escuelas infantiles municipales.

Entre las mejoras que destacó López, se encuentra la doble limpieza en los aseos de infantil y de las plantas bajas, que son los más usados por ser los más cercanos a la zona de recreo.

Asimismo, el servicio contempla la limpieza diaria de todas las aulas, refuerzos de limpieza intensiva en periodos vacacionales y servicios especiales vinculados a obras.

El contrato salió a licitación por 22.198.127 euros con vigencia para tres años, lo que supone un incremento del 19 por ciento respecto al anterior contrato. Además, podrá prorrogarse por dos años adicionales y alcanzar una duración total de cinco años.