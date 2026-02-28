El Parque Metropolitano Oeste será el mayor pulmón verde de Murcia

El Parque Metropolitano Oeste, con un presupuesto superior a los 6 millones de euros, se concibe como una actuación estratégica que convertirá este nuevo espacio en el mayor pulmón verde del municipio y reforzará el río Segura como eje vertebrador de la ciudad. Esta nueva gran infraestructura verde, además, rendirá homenaje a los grandes inventores de la Región de Murcia con un área infantil temática singular que se convertirá en uno de los elementos más emblemáticos del parque.

De este modo, el Metropolitano se configura como una gran infraestructura verde urbana que integrará naturaleza, patrimonio, agua y tecnología, reforzando la conexión entre barrios, ya que la actuación permitirá regenerar ambiental y socialmente el entorno de Barriomar, mejorar la conectividad con el Malecón, el Paseo Fluvial y el centro urbano, recuperando la relación histórica con el río y generando un nuevo espacio público de referencia para murcianos y visitantes.

Presentación del proyecto. / Ayto. Murcia

El área infantil, con cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie, se ha diseñado como un espacio temático de gran escala que representará, mediante elementos de juego e interacción, inventos desarrollados por creadores de la Región de Murcia como el submarino de Isaac Peral, el autogiro de Juan de la Cierva, el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas, el grifo automático de Hortensia Martínez o las estructuras cúpulas de Emilio Piñero.

El conjunto se articula en torno a una estructura icónica inspirada en el autogiro, de gran altura y alta jugabilidad, que se conecta con el resto de los elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes. En su punto más elevado, el autogiro se eleva sobre 15 metros de altura y la cúpula que alcanza los 11 metros, funcionará también como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad.

El submarino de Isaac Peral estará en el área infantil. / L. O.

La instalación se completa con una tirolina de 30 metros, puentes, columpios, vaivenes, balancines, casitas y areneros, hasta superar un centenar de elementos de juego, concebidos desde un enfoque adaptado e inclusivo, con accesos adaptados al elemento central, juegos a cota cero, plataformas y paneles interactivos utilizables desde silla de ruedas, y un itinerario accesible continuo que conecta todo el espacio de juego con el resto del parque, que tiene en cuenta las distintas capacidades de los niños para garantizar su integración a través del juego.

El primer parque inteligente del municipio

La actuación se enmarca en la estrategia Murcia Río y permitirá regenerar ambiental y socialmente el entorno de Barriomar, mejorar la conectividad entre barrios y reforzar la relación de la ciudad con el río Segura, conectando este ámbito con el Malecón, el Paseo Fluvial y el centro urbano.

Así, el Parque Metropolitano contempla la creación de amplias zonas verdes, recorridos peatonales y ciclistas, espacios estanciales y áreas de sombra, así como la recuperación de elementos patrimoniales y de la huerta tradicional. El proyecto permitirá la creación de un bosque urbano gracias a la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran porte, plátanos y especies de ribera con especies autóctonas y del entorno mediterráneo como jazmín, mirto, galán de noche y cítricos, que contribuirán a evocar los aromas de la huerta murciana al emplear especies autóctonas adaptadas al clima local para maximizar beneficios ecológicos y de biodiversidad.

Representación del bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas. / L. O.

La actuación se integra, además, en la filosofía del Plan Foresta, la estrategia medioambiental urbana cuyo objetivo es duplicar la masa verde del municipio antes de 2030, plantando 100.000 nuevos árboles y alcanzando los 200.000 ejemplares vegetales en el conjunto del término municipal.

De este modo, el parque se convertirá en la mayor infraestructura verde urbana del municipio y contribuirá a beneficios como la mitigación del efecto isla de calor, la mejora de la calidad del aire, la captación de CO2 o la creación de sombras naturales, entre otros.

Recreación del anfiteatro al aire libre que se construirá en el parque. / L. O.

Además, el agua será uno de los grandes elementos vertebradores del parque, con ocho fuentes ornamentales que se integran en el Plan Alberca y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados, que contribuirá al equilibrio ecológico y a la regulación térmica del entorno. Fuentes, lagos y acequias evocarán la tradición de los jardines mediterráneos y reforzarán el vínculo histórico de Murcia con el agua.

El Parque Metropolitano del Oeste será además la primera infraestructura verde inteligente de Murcia, con sensores de calidad del aire, polen y ruido, estación meteorológica propia, sistemas de control del riego y de la iluminación LED telegestionada, señalización interactiva, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal y fuentes con espectáculos de agua, luz y música programables para eventos y efemérides. Contará, además, con puntos WIFI, tótems interactivos táctiles y pantallas informativas de grandes dimensiones.