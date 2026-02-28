Una década de Vía Passionis para anunciar que ya llega la Semana Santa de Murcia

Heraldos, burlas y tambores anuncian la Semana Santa 2026. El cortejo, compuesto por nazarenos de todas las cofradías, es la avanzadilla, el abrir boca, el aperitivo de las procesiones: la primera será el 27 de marzo, Viernes de Dolores, el día grande de los Azules desde San Nicolás. En Murcia ya huele a trono, a estante, a mona con huevo.

De negro, de blanco, de rojo, de todos los colores nazarenos salieron a la calle. Bocinas, burlas y tambores retumbaban un año más, y van diez, en el centro de la ciudad de Murcia con motivo del Vía Passionis, para anunciar que ya llega, que está a la vuelta de la esquina, la Semana Santa.

El desfile se desarrolló por las principales zonas peatonales del centro de la ciudad, desde el Monasterio de Santa Clara hasta la Glorieta. La Policía Local de Murcia vigiló en todas ellas que el evento se desarrollase con seguridad y según lo previsto. El destino es siempre el Monumento al Nazareno, en la citada Glorieta de España.

El Cristo de la Caridad estrena trono

Ninguna de las sagradas tallas que los murcianos llevan sobre sus hombros cada año para recrear la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo participa nunca en el Vía Passionis, aunque están ya listas en sus respectivos templos.

Por ejemplo, el Santísimo Cristo de la Caridad, que procesiona cada año en Sábado de Pasión por las calles de Murcia, estrena este año trono, el cual será bendecido este sábado por la tarde en Santa Catalina. Se trata de una creación el escultor Arturo Serra Gómez "para cambiar el del titular de los últimos 33 años", explicaron desde la cofradía.

Según informó el Consistorio en su web, la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras recorrerá las principales calles de la ciudad a partir de las 17.15 horas de este sábado, sirviendo de antesala a la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que partirá desde la Catedral a las 18.30 horas.

El recorrido de la banda incluirá la Plaza de las Flores, la Plaza Santa Catalina, la Plaza San Bartolomé, la Plaza José Esteve Mora, la Calle Jabonerías, la Plaza Julián Romea, el Arco de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, la Calle Trapería y concluirá en la Plaza Hernández Amores sobre las 18.15 horas, indicaron fuentes municipales en una nota.

Este domingo, la banda Tres Caídas de Triana, acompañada de la Agrupación Musical San Juan Evangelista de El Bonillo, dará comienzo a su pasacalles conjunto a las 11.30 horas, tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de Murcia a las 11.00 horas.

El itinerario transcurrirá por la Glorieta de España, la Calle Arenal, la Plaza Cardenal Belluga, la Calle Escultor Nicolás Salzillo, la Calle Trapería, la Plaza de Santo Domingo y la Calle Enrique Villar, hasta finalizar en el Teatro Circo, donde a las 12.00 horas dará comienzo el concierto en este espacio.

"Estos pasacalles forman parte del programa Murcia Sacra, que acerca a los murcianos música procesional de primer nivel, poniendo en valor la tradición, la cultura y la identidad de la Semana Santa, y ofreciendo un espectáculo que transmite pasión, solemnidad y emoción en cada interpretación", destacan desde el Consistorio capitalino.