El yacimiento de San Esteban avanza en su recuperación en Murcia: comienzan los trabajos preparatorios

Las obras, con 33 millones de presupuesto, entran en su primera fase este mes

Comienzan los trabajos preparatorios de la primera fase de recuperación del yacimiento de San Esteban

Comienzan los trabajos preparatorios de la primera fase de recuperación del yacimiento de San Esteban / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

L.O.

El proyecto de recuperación del yacimiento arqueológico de San Esteban avanza según el calendario previsto y ha iniciado esta semana sus primeros trabajos preparatorios por parte de la empresa adjudicataria.

Las actuaciones iniciales se centran en la implantación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las obras, con la instalación de casetas, el acopio de materiales y la habilitación de los puntos de suministro de agua y electricidad.

Los arqueólogos comenzarán en marzo la retirada de la protección del arrabal andalusí

Está previsto que el equipo de arqueólogos comience su intervención en los primeros días de marzo, con la retirada de la grava y los geotextiles que actualmente protegen las estructuras. Este paso marcará el inicio efectivo de la primera fase del proyecto, orientada a la recuperación y puesta en valor del arrabal andalusí de la Arrixaca.

Noticias relacionadas

La actuación cuenta con un presupuesto total de 33 millones de euros, financiado al 50 por ciento por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia aportan cada uno el 25 por ciento. La inversión regional asciende a 8,2 millones de euros.

