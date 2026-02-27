Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murcia Pasarela Mediterránea 2026 abre su casting de modelos en La Noria

La novena edición seleccionará a más de 25 modelos para desfilar en el Cuartel de Artillería y el Centro Regional de Artesanía

Una de las aspirantes desfila en el casting de Murcia Pasarela Mediterránea celebrado el pasado año

Una de las aspirantes desfila en el casting de Murcia Pasarela Mediterránea celebrado el pasado año / JOSE FLORES

Joaquín Vallés

La novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea arranca su calendario anual con una de sus citas clave: el casting de modelos, que se celebrará el sábado 14 de marzo en el Centro Comercial La Noria Outlet Shopping. La convocatoria, abierta al público y de acceso gratuito, tendrá lugar en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas.

Con la nueva temporada, la pasarela murciana reactiva así su búsqueda de talento, tanto entre modelos profesionales como entre new faces que aspiran a abrirse camino en la industria. El objetivo es seleccionar a los perfiles que formarán parte de los desfiles oficiales de esta edición y brindarles la oportunidad de trabajar en un entorno profesional y remunerado.

Durante toda la jornada, La Noria se convertirá en un escaparate de nuevos talentos, permitiendo a visitantes y aficionados a la moda seguir en directo el proceso de selección. El jurado valorará especialmente la actitud, la presencia, la seguridad en pasarela y la capacidad de expresión ante la cámara.

Los participantes en el casting deben acudir con jeans y parte superior blanca

Los participantes en el casting deben acudir con jeans y parte superior blanca / JOSE FLORES

Jurado

El panel de selección estará integrado por la diseñadora murciana Esther Tebar, la influencer Jennyfer Mendoza (@jennyfermc_) y miembros del equipo organizador. Además, el evento contará con la colaboración de la barbería y peluquería The Barber Trainer, que ofrecerá servicio gratuito de arreglo y peinado a los primeros participantes.

Tras el casting se seleccionará a más de 25 modelos que desfilarán en las distintas localizaciones programadas: el 30 de abril en el Centro Regional de Artesanía de Murcia y el 23 de mayo en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería.

The Barber Trainer, que ofrecerá servicio gratuito de arreglo y peinado a los primeros participantes

Qué hacer para inscribirse

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a casting@pasarelamediterranea.es con una fotografía de cuerpo entero y sus datos personales (nombre completo, DNI, residencia y medidas). El casting está dirigido a moda adulta: no podrán participar menores de 16 años y los menores de 18 deberán acudir acompañados por su tutor legal.

En cuanto al estilismo, la organización recomienda acudir con jeans y parte superior blanca; los chicos con calzado deportivo y las chicas con tacones, para facilitar la valoración de la pisada.

El fallo del jurado se dará a conocer el lunes 23 de marzo a través de las redes sociales oficiales y el blog de Pasarela Mediterránea.

Organizada por Lalumier Eventos & Comunicación, Murcia Pasarela Mediterránea 2026 cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Cultura y el Cuartel de Artillería, así como con la colaboración de la Comunidad Autónoma, Artesanía de la Región de Murcia, La Noria Outlet Shopping y diversas firmas del sector. Con esta convocatoria, la pasarela consolida su casting anual como una de las principales canteras de modelos de la Región.

TEMAS

