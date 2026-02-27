Moda
Murcia Pasarela Mediterránea 2026 abre su casting de modelos en La Noria
La novena edición seleccionará a más de 25 modelos para desfilar en el Cuartel de Artillería y el Centro Regional de Artesanía
La novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea arranca su calendario anual con una de sus citas clave: el casting de modelos, que se celebrará el sábado 14 de marzo en el Centro Comercial La Noria Outlet Shopping. La convocatoria, abierta al público y de acceso gratuito, tendrá lugar en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas.
Con la nueva temporada, la pasarela murciana reactiva así su búsqueda de talento, tanto entre modelos profesionales como entre new faces que aspiran a abrirse camino en la industria. El objetivo es seleccionar a los perfiles que formarán parte de los desfiles oficiales de esta edición y brindarles la oportunidad de trabajar en un entorno profesional y remunerado.
Durante toda la jornada, La Noria se convertirá en un escaparate de nuevos talentos, permitiendo a visitantes y aficionados a la moda seguir en directo el proceso de selección. El jurado valorará especialmente la actitud, la presencia, la seguridad en pasarela y la capacidad de expresión ante la cámara.
Jurado
El panel de selección estará integrado por la diseñadora murciana Esther Tebar, la influencer Jennyfer Mendoza (@jennyfermc_) y miembros del equipo organizador. Además, el evento contará con la colaboración de la barbería y peluquería The Barber Trainer, que ofrecerá servicio gratuito de arreglo y peinado a los primeros participantes.
Tras el casting se seleccionará a más de 25 modelos que desfilarán en las distintas localizaciones programadas: el 30 de abril en el Centro Regional de Artesanía de Murcia y el 23 de mayo en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería.
The Barber Trainer, que ofrecerá servicio gratuito de arreglo y peinado a los primeros participantes
Qué hacer para inscribirse
Las personas interesadas deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a casting@pasarelamediterranea.es con una fotografía de cuerpo entero y sus datos personales (nombre completo, DNI, residencia y medidas). El casting está dirigido a moda adulta: no podrán participar menores de 16 años y los menores de 18 deberán acudir acompañados por su tutor legal.
En cuanto al estilismo, la organización recomienda acudir con jeans y parte superior blanca; los chicos con calzado deportivo y las chicas con tacones, para facilitar la valoración de la pisada.
El fallo del jurado se dará a conocer el lunes 23 de marzo a través de las redes sociales oficiales y el blog de Pasarela Mediterránea.
Organizada por Lalumier Eventos & Comunicación, Murcia Pasarela Mediterránea 2026 cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Cultura y el Cuartel de Artillería, así como con la colaboración de la Comunidad Autónoma, Artesanía de la Región de Murcia, La Noria Outlet Shopping y diversas firmas del sector. Con esta convocatoria, la pasarela consolida su casting anual como una de las principales canteras de modelos de la Región.
