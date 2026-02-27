Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta

Las mujeres volverán a salir a las calles de Murcia el 8M: este es el horario y el recorrido de la manifestación

El lema elegido para la concentración es: "Ante el Negacionismo y el Fascismo, Más Feminismo"

Manifestación del 8M en Murcia.

Manifestación del 8M en Murcia. / Juan Carlos Caval

Javier Ayala

Javier Ayala

Las mujeres murcianas se manifestarán el próximo 8 de marzo, como viene siendo costumbre, en el Día Internacional de las Mujeres. Desde la Asamblea Feminista de la Región de Murcia animan a "celebrar la alianza entre mujeres que lucharon por esos derechos que hoy disfrutamos, conmemorando la lucha histórica de las mujeres que se organizaron, resistieron y alzaron la voz, antes que nosotras, ante la discriminación, la explotación y las violencias. Por todas ellas, las que lucharon por derechos fundamentales, que hoy consideramos irrenunciables y que hoy en día se ven amenazados día sí y día también, ante los continuos ataques a las mujeres por parte de la derecha y ultraderecha."

La manifestación del 8M tendrá lugar a las 12:00 hrs. Que este año sea en domingo es un aliciente para la asistencia de un gran número de manifestantes.

El punto de partida será el Paseo Alfonso X "El Sabio", siguiendo el recorrido por Jaime I, Plaza FuenSanta, Gran Vía y finalizando en la Plaza Martínez Tornel.

El lema elegido para la concentración es: "Ante el Negacionismo y el Fascismo, Más Feminismo"

Desde la Asamblea Feminista de la Región de Murcia hacen un llamamiento urgente a toda la sociedad murciana a participar, porque no quieren pasos atrás, ya que consideran que ese discurso de odio que ha instaurado la derecha y ultraderecha en nuestra sociedad, nos afecta de lleno en poder seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.

TEMAS

