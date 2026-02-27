Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: "Son tripulantes"

Las mujeres se subirán a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina que tendrá lugar el próximo 7 de marzo. No obstante, no se considera que sean sardineras, puesto que en 1919 (año cuyo cortejo se recrea) "eran tripulantes, no sardineros, y este se mantendrá ese nombre".

El cortejo, que partirá del barrio de San Antolín, contará con cuatro carros tirados por caballos, como narran las crónicas de 1919, y acabará con la Quema, que será en Santo Domingo (no en Martínez Tornel).

El desfile será tal y como lo narran las crónicas periodísticas de la época, con hachoneros, gigantes y cabezudos, pitos, patos y cuatro carrozas tiradas por caballos.

Una de ellas será la carroza Infierno, que hizo su aparición en Belluga. Además, participarán en el desfile cabezudos y gigantes de Cehegín y Murcia.

Más de 300 personas, entre tripulantes de las carrozas, músicos y demás, participarán en un cortejo que tiene como fin "llegar al mayor rigor histórico y a la máxima calidad a nivel de vestuario y escenografía". A lo largo del cortejo, bandas de música tocarán pasodobles de la época que se recrea.

Recorrido del Entierro del 7 de marzo

El desfile partirá de San Antolín y su itinerario será el siguiente: calle del Pilar, plaza San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, Belluga, Platería y Santo Domingo, donde se instalará el Catafalco especial, que arderá como antaño se hacía. Antes, en la puerta del Real Casino, se procederá a la entrega del Testamento, cuya lectura se llevará a cabo también en Santo Domingo, momentos antes de la Quema.

A lo largo del recorrido habrá una fila de sillas que se podrán adquirir el mismo día del desfile: no habrá venta anticipada online. Cada silla costará 5 euros.

En la Gran Vía sí que habrá tres filas de sillas, en una jornada especial en la que se prevé "todo el día de fiesta", subrayan sus impulsores.