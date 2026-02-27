Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Vox MurciaFraude en el SMSPlanes en MurciaConciertos del findeMonte privado
instagramlinkedin

Fiestas de Primavera

Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: "Son tripulantes"

El cortejo contará con cuatro carros tirados por caballos, como narran las crónicas de 1919, y acabará con la Quema, que será en Santo Domingo

Las sillas se comprarán el mismo día por la mañana, no habrá venta online

La carroza inferno que saldrá en el desfile extraordinario por el 175 aniversario del Entierro de la Sardina

La carroza inferno que saldrá en el desfile extraordinario por el 175 aniversario del Entierro de la Sardina

Judit López

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las mujeres se subirán a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina que tendrá lugar el próximo 7 de marzo. No obstante, no se considera que sean sardineras, puesto que en 1919 (año cuyo cortejo se recrea) "eran tripulantes, no sardineros, y este se mantendrá ese nombre".

El cortejo, que partirá del barrio de San Antolín, contará con cuatro carros tirados por caballos, como narran las crónicas de 1919, y acabará con la Quema, que será en Santo Domingo (no en Martínez Tornel).

El desfile será tal y como lo narran las crónicas periodísticas de la época, con hachoneros, gigantes y cabezudos, pitos, patos y cuatro carrozas tiradas por caballos.

Una de ellas será la carroza Infierno, que hizo su aparición en Belluga. Además, participarán en el desfile cabezudos y gigantes de Cehegín y Murcia.

Más de 300 personas, entre tripulantes de las carrozas, músicos y demás, participarán en un cortejo que tiene como fin "llegar al mayor rigor histórico y a la máxima calidad a nivel de vestuario y escenografía". A lo largo del cortejo, bandas de música tocarán pasodobles de la época que se recrea.

Recorrido del Entierro del 7 de marzo

El desfile partirá de San Antolín y su itinerario será el siguiente: calle del Pilar, plaza San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, Belluga, Platería y Santo Domingo, donde se instalará el Catafalco especial, que arderá como antaño se hacía. Antes, en la puerta del Real Casino, se procederá a la entrega del Testamento, cuya lectura se llevará a cabo también en Santo Domingo, momentos antes de la Quema.

A lo largo del recorrido habrá una fila de sillas que se podrán adquirir el mismo día del desfile: no habrá venta anticipada online. Cada silla costará 5 euros.

Noticias relacionadas y más

En la Gran Vía sí que habrá tres filas de sillas, en una jornada especial en la que se prevé "todo el día de fiesta", subrayan sus impulsores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  2. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  3. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  4. Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
  5. Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
  6. Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
  7. En directo: Real Murcia-FC Cartagena
  8. Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo

Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: "Son tripulantes"

Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: "Son tripulantes"

Las barras podrán tener música los días del Bando y el Entierro en Murcia

Las barras podrán tener música los días del Bando y el Entierro en Murcia

Murcia Pasarela Mediterránea 2026 abre su casting de modelos en La Noria

Murcia Pasarela Mediterránea 2026 abre su casting de modelos en La Noria

La Patrona se aloja en la Catedral de Murcia antes de salir de peregrinaje

La Patrona se aloja en la Catedral de Murcia antes de salir de peregrinaje

Aprobada entre gritos de "mentiroso" la ampliación de los usos del cine Rex de Murcia

Aprobada entre gritos de "mentiroso" la ampliación de los usos del cine Rex de Murcia

Récord de manifestaciones en el Pleno de Murcia: el servicio de ayuda a domicilio, hacia la segunda prórroga y sin mejoras salariales

Así sería Murcia tras un ataque zombi al estilo 'The Last of Us': "Hasta en el Apocalipsis hay un Sephora"

Así sería Murcia tras un ataque zombi al estilo 'The Last of Us': "Hasta en el Apocalipsis hay un Sephora"

Estas son las hamburguesas que podrás probar en The Champions Burger Murcia 2026

Estas son las hamburguesas que podrás probar en The Champions Burger Murcia 2026
Tracking Pixel Contents