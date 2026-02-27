Fiestas de Primavera
Así se pueden comprar las sillas del Entierro de la Sardina extraordinario del 7 de marzo: es la única forma
El precio es de 5 euros para todas y, debido a que el desfile pasará por calles estrechas, solo se pondrá una fila, excepto en Gran Vía
El primer Entierro de la Sardina de 2026, el extraordinario, el que hará las delicias de murcianos y visitantes el primer sábado de marzo, será un desfile nocturno en cuyo recorrido se instalarán sillas, las cuales no se podrán comprar por anticipado: únicamente se podrán conseguir el mismo día del cortejo, a familias que las venderán in situ.
Cabe recordar que, como ya adelantó este diario, los impulsores de la iniciativa decidían en enero retrasar unos días el cortejo porque así lo reclamaron colectivos de comerciantes del municipio: consideraron que, para sus negocios, iba a ser mejor que el gran evento se celebrase un sábado (como finalmente será) a que lo hiciese un día de diario. Y es que el 4 de marzo, efeméride del 175 aniversario, este año cae en miércoles. De ahí que el desfile se haga el sábado 7.
El precio es de 5 euros para todas y cada una de las sillas y, debido a que el desfile pasará por calles estrechas, solo se pondrá una fila, excepto en la Gran Vía.
El desfile partirá de San Antolín (barrio en el que nació el Entierro) y su recorrido será el siguiente: calle del Pilar, plaza San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, Belluga, Platería y Santo Domingo, donde se instalará el Catafalco especial, que arderá como antaño se hacía. Antes, en la puerta del Real Casino, se procederá a la entrega del Testamento, cuya lectura se llevará a cabo también en Santo Domingo, momentos antes de la Quema.
Mujeres en uno de los carros
Las mujeres se subirán a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina. No obstante, no se considera que sean sardineras, puesto que en 1919 (año cuyo cortejo se recrea) "eran tripulantes, no sardineros, y este se mantendrá ese nombre".
El cortejo, que partirá del barrio de San Antolín, contará con cuatro carros tirados por caballos, como narran las crónicas de 1919, y acabará con la Quema, que será en Santo Domingo (no en Martínez Tornel).
