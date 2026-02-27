Educación
El colegio de Barriomar defiende el carril bici de la carretera de Alcantarilla
El próximo jueves 5 de marzo se celebra una jornada de convivencia entre varios centros educativos de El Carmen, Barriomar y el Infante
El colegio de Barriomar acoge el próximo jueves, 5 de marzo, la feria del buen trato, donde habrá una pancarta de protesta hecha por los menores para defender el carril bici de la carretera de Alcantarilla.
La feria del buen trato es una jornada de convivencia entre varios colegios e instituos que arrancará a las 10.00 horas con la presentación de la jornada y le seguirán varias actividades hasta las 12.30 horas.
Los centros que participarán son Los CEIP El Carmen, Barriomar 74, Los Álamos, los colegios Herma, El Carmen, Torresalinas y José Lostau y el IES Mariano Baquero.
El evento se ha organizado junto a las asociaciones de la Red del Carmen, Barriomar y el Infante.
