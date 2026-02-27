Las barras podrán tener música los días del Bando y el Entierro en Murcia

Las barracas regresan este año con música a las calles de Murcia los días 7 y 11 de abril, en los que se conmemora el 175 aniversario del Bando y el Entierro de la Sardina.

La Fuensanta ya reside en la Catedral y el Ayuntamiento ya prepara los festejos de este año. Por ello, la Junta de Gobierno aprobó este viernes las bases para la instalación de barras durante las Fiestas de Primavera, los días 7 y 11 de abril, anunció la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

Los festejos gozan de "especial proyección social y turística" y "cada vez traen más visitantes", destacó la edil, quien resaltó el aumento experimentado en el número de barras en los últimos años.

Mientras que en 2024 fueron unas 85 barracas, el año pasado fueron 110, y este 2026 se espera una cifra similar.

Aunque cabe mencionar que todas estas barras se instalaron en la ciudad, la mayoría en el casco histórico, sobre todo, en las zonas de Santa Eulalia, la plaza de las Flores y alrededores.

Altavoces

Este año se concede, al igual que el anterior, se concede autorización para poner música, aunque con limitadores de decibelios y algunas especificaciones respecto a los altavoces: no podrán orientarse hacia las fachadas y deberán estar a "la máxima separación posible" de estas, detalló la concejala.

Aunque no hay una distancia exacta establecida porque "cada calle tiene su idiosincrasia y cada caso se estudia de forma separada", explicó López-Briones.

Así, los altavoces se pondrán donde lo determinen los técnicos municipales y podrán funcionar en horario de 12 horas a 22 horas.

Baños

En cuanto a la disposición de aseos, no se podrá exigir una consumición mínima para su uso y, si no se permite usarlos, será obligatorio instalar dos baños portátiles en el exterior.

Asimismo, las barras deberán dejar un espacio libre de 3,5 metros para garantizar el paso de servicios de emergencias y respetar puertas de garajes de edificios.

Las solicitudes se podrán presentar al día siguiente de la publicación de las bases -consensuadas con HoyTú-, algo que podría ocurrir esta misma tarde y, así, se podrían presentar solicitudes a partir del lunes.