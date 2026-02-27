Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tercer carril de la Costera Norte, en marcha

La iniciativa contempla finalizar la semirrotonda sur en la intersección con la calle Progreso, donde se completará la zona ajardinada

En el centro, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía lópez Briones, tras la Junta de Gobierno.

En el centro, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía lópez Briones, tras la Junta de Gobierno. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Costera Norte de Murcia, a su paso por Cabezo de Torres, se prepara para acoger un tercer carril en la calzada sur. La Junta de Gobierno aprobó este viernes el proyecto de acondicionamiento del tercer carril, informó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

El proyecto, con un presupuesto total de 129.792 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá poner en servicio el carril que ya estaba parcialmente construido, aunque permanecía cerrado al tráfico debido a la necesidad de desviar previamente una conducción de agua potable, actuación que ya ha sido completada.

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre la vereda de Fortuna y la avenida Alto de las Atalayas, con una longitud aproximada de 1,1 kilómetros.

Actuaciones

Además, la iniciativa contempla finalizar la semirrotonda sur en la intersección de la Costera Norte con la calle Progreso, donde se completará la zona ajardinada, el firme y el bordillo perimetral, mejorando tanto la funcionalidad del cruce como la imagen urbana del entorno.

Entre los trabajos previstos, se incluyen la retirada de los elementos provisionales de balizamiento, la limpieza integral del trazado, el fresado de marcas viales existentes y la instalación de nuevas señales horizontales.

Asimismo, se reforzará la seguridad mediante la instalación de barreras metálicas para vehículos y vallado de madera en los tramos destinados a ciclistas.

