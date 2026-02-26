De la vivienda al carril bici de Barriomar: un Pleno cargado de protestas en Murcia

La sesión plenaria de este jueves en Murcia llega cargada de reivindicaciones vecinales. La plataforma Cine Rex Vivo y los padres del colegio Mariano Aroca han convocado sendas concentraciones frente a la Casa Consistorial y entre las mociones de la oposición se encuentran peticiones ciudadanas como el mantenimiento del carril bici de la carretera de Alcantarilla.

Concentraciones

El cine Rex, en el centro de Murcia, amaneció el día antes del Pleno empapelado con carteles en una acción que se suma a la concentración convocada por la plataforma Cine Rex Vivo frente al Consistorio durante la sesión plenaria, en la que también estará presente la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur).

Por otro lado, el AMPA del colegio Mariano Aroca también ha convocado a las familias para que asistan al Pleno y pedir la mejora de la infraestructura educativa.

Una sala multiusos en Era Alta

La construcción de una sala multiusos sobre el consultorio médico de la pedanía de Era Alta es una de las cinco mociones que Vox defenderá en el Pleno.

Este proyecto ya se aprobó y las obras comenzaron en 2019 con la demolición de los espacios interiores, pero los trabajos quedaron paralizados en 2020, por lo que Vox pedirá que se reactive el proyecto.

"Esta situación no solo afecta a los vecinos y asociaciones de Era Alta, que carecen de un espacio adecuado para desarrollar su actividad, sino que compromete también las condiciones del propio consultorio médico", pues hay "goteras y humedades recurrentes cada vez que se producen lluvias", indica la moción registrada.

Obstáculos en la vía pública

Los obstáculos en la vía pública son otra de las cuestiones que Vox pondrá sobre la mesa. Patinetes, aparcabicis en desuso, farolas e instalaciones temporales que "afectan, especialmente, a personas mayores, familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida o discapacidad", señala la propuesta.

El refuerzo de la intervención general y el cumplimiento del plan de acción del control interno es otra de las peticiones de Vox. La propuesta pide aprobar los planes de acción anuales desde 2019 hasta 2024 y cubrir los puestos vacantes en el servicio.

Las otras mociones de Vox son relativas al fraude en empadronamientos, a raíz de un vecino de la pedanía de Los Martínez del Puerto que tiene en su casa seis empadronados que no conoce, y para pedir regular el acceso a dependencias municipales con burka, niqab u otras prendas equivalentes para "permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad.

Carril bici

Entre las 13 mociones que el PSOE defenderá en la sesión plenaria, destaca la que pide garantizar la continuidad del carril bici de la carretera de Alcantarilla, una petición reiterada en las últimas semanas por los vecinos de Barriomar.

Otras propuestas del PSOE son el impulso de la vivienda pública asequible y la implantación del contenedor marrón.

En materia de equipamientos públicos, se encuentran la instalación de cambiadores inclusivos y la ejecución de un espacio multiusos en La Paz.

Los socialistas también reclamarán la apertura de la Casa Torre Falcón, la licitación del contrato de jardines, la revitalización de plazas de abastos y la defensa de la PAC 2028–2034.

Los menores son los protagonistas de tres de las mociones del PSOE, que piden su protección en redes sociales, la creación de un plan bianual de inversiones educativas y la dignificación de la orientación educativa y atención temprana.

Noticias relacionadas

También en el ámbito social destaca la propuesta para reforzar la conmemoración del 8M.