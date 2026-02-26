Estas son las hamburguesas que podrás probar en The Champions Burger Murcia 2026

LA BICHOTA PRO MAX, de Tarantin / TCB

Murcia ha dado el pistoletazo de salida a la gira nacional 2026 de The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, que se celebra del 25 de febrero al 8 de marzo en el Jardín Chino.

La ciudad ha sido elegida como primera parada de un tour que recorrerá más de 60 ciudades y que este año se presenta bajo el concepto 'The Big Game', una puesta en escena inspirada en la estética y la energía de la liga profesional de fútbol americano (NFL).

Durante once días, el recinto se transforma en un gran estadio gastronómico al aire libre, con ambientación temática, túneles de acceso, iluminación envolvente y experiencias interactivas que convierten la visita en algo más que una degustación. El evento combina competición, espectáculo y ocio en un formato que ha revolucionado la cultura de la hamburguesa en España.

Entre los participantes se encuentran los establecimientos murcianos como Gula, Tokio y Circo

En esta fase inaugural compiten 16 de las hamburgueserías más destacadas del país, que operan desde sus food trucks y presentan recetas creadas exclusivamente para el campeonato. Entre los participantes se encuentran también establecimientos murcianos como Gula, Tokio y Circo, que buscarán conquistar al público local y escalar posiciones en la clasificación nacional.

El secreto ibérico, gran protagonista

La carne vuelve a ser el eje central de la propuesta, con cortes prémium de origen certificado y elaboraciones como secreto ibérico cocinado durante 48 horas o costilla a baja temperatura. A partir de esa base, cada equipo despliega creatividad en panes artesanales (los hay brioche trufado, tipo pretzel o bañados en salsa cheddar) y en combinaciones innovadoras que incluyen mermeladas saladas, torreznos laqueados, crujientes de maíz tostado, salsas de yema trufada o incluso croquetas integradas en la propia burger.

El público tiene la última palabra. Tras probar las distintas propuestas, los asistentes pueden votar escaneando el código QR de su ticket y valorar aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres hamburguesas más votadas subirán al podio de Murcia y continuarán en la carrera por el título a la 'Mejor hamburguesa de España'.

Desde la organización destacan la elección de Murcia como punto de partida de la gira como reconocimiento a la respuesta del público en ediciones anteriores.

Además de las propuestas a concurso, el recinto alberga espacios gastronómicos complementarios con patatas fritas, pollo crujiente y una variada oferta de postres, ampliando la experiencia culinaria.

THE CHAMPIONS BURGER 2026 Fecha: Del 25 de febrero al 8 de marzo.

Del 25 de febrero al 8 de marzo. Hora: De lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h. De viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h.

De lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h. De viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h. Lugar: Jardín Chino. Paseo de Garay, s/n. Murcia Entrada gratuita.

Con nueve años de trayectoria y cifras récord en 2025 (57 ciudades visitadas y más de ocho millones de asistentes), The Champions Burger se consolida como uno de los grandes eventos gastronómicos itinerantes del país, donde la hamburguesa se convierte en espectáculo y la competición se vive bocado a bocado.

Patricio Sánchez, Sofía López-Briones, José Morales, José Guillén y Jesús Pacheco, en la inauguración de The Champions Burger en Murcia / L.O.

Simbólico 'kickoff' al estilo NFL

En su primera parada, el evento ha abierto sus puertas este miércoles acompañado del Ayuntamiento y del Gobierno de la Región de Murcia. José Guillén, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente; Jesús Pacheco, concejal delegado de Turismo, Comercio y Consumo, y Sofía López-Briones, concejala delegada de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, realizaron el saque inicial (kickoff) al estilo de los partidos de la NFL, con balón ovalado incluido. También, ha contado con Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Este gesto ha marcado el inicio oficial de once jornadas en las que el recinto se transformará en un auténtico estadio gastronómico.