Estas son las calles que estarán cortadas este jueves en Murcia por la bajada de la Fuensanta

Este jueves, 26 de febrero, se celebra la bajada en romería de la Virgen de la Fuensanta, desde su Santuario en Algezares hasta la Catedral de Murcia, donde permanecerá durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Dado que la romería afecta a varias vías de la ciudad, la Policía Local de Murcia ha dispuesto un dispositivo para garantizar el normal desarrollo del evento y al mismo tiempo asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía.

Para ello, resulta necesario conocer el recorrido exacto que hará la patrona de Murcia, acompañada de fieles, así como las calles que permanecerán cortadas a su paso.

Itinerario y calles cortadas en Murcia por la bajada de la Fuensanta

La salida de la Morenica de su Santuario en el monte se prevé a las 15:00 horas, con una parada en la Iglesia del Carmen en torno a las 19:00 horas y llegada a la Catedral de Santa María sobre las 21:00 horas.

Así, entre las 15.00 y las 19.00 horas, en el primer tramo de la romería, se producirán interrupciones de tráfico en las siguientes vías:

SALIDA: Santuario Virgen de la Fuensanta

C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta

Subida a la Fuensanta

C/ Saavedra Fajardo (RM-302)

Plaza Canalejas

Avda. Región de Murcia

Rotonda Costera Sur

Avda. del Progreso

Ronda Sur

Avda. Pío XII

C/ Torre de Romo

C/ Sacerdotes Hermanos Cerón

Iglesia del Carmen (19:00 h.)

En la segunda y última parte del descenso de la Morenica, entre las 19.00 y las 21.00 horas de este jueves, las vías que se verán afectadas serán las siguientes:

Alameda de Colón

Puente Viejo

Plaza Martínez Tornel

C/ Tomás Maestre

Glorieta de España

C/ Arenal

Plaza Cardenal Belluga

C/ Salzillo

C/ Barrionuevo

Plaza Hernández Amores

FINAL: Santa Iglesia Catedral de Santa María (21:00 h.)

Recorrido de la bajada de la Virgen de la Fuensanta / P.L.M.

Servicio especial de autobuses

Para facilitar el acceso a los fieles que quieren realizar la romería junto a la Morenica y garantizar la movilidad urbana por la capital murciana este jueves, el Ayuntamiento de Murcia ha previsto un servicio especial de transporte público.

De forma previa a la bajada, la línea 50 de autobús ampliará su recorrido hasta el Santuario de la Fuensanta entre las 11:00 y las 13.30 horas.

Las expediciones tienen frecuencia prevista de paso por avenida de la Constitución en dirección Algezares a las 11:20, 11:50, 12:20, 12:50 y 13:20 horas.

El tiempo estimado de trayecto será de entre 25 y 30 minutos, aunque podrá ajustarse en función de las indicaciones de la Policía Local.

Paradas alternativas

Entre las 17:30 y las 20:30 horas del jueves, se producirán cortes intermitentes de tráfico al paso de la romería, lo que conllevará la anulación temporal de las paradas situadas en Torre de Romo, Alameda de Colón, Canalejas, Gran Vía y Avenida de la Constitución, así como las de Calle Princesa e Infante Juan Manuel, 2, por lo que se habilitarán alternativas.

En el caso de las líneas urbanas C1, C2, C5, R12, R14, R17, R20 y R80, las paradas de Santiago el Mayor serán sustituidas por la de RENFE, las de Pío XII por Muebles La Fábrica y las ubicadas en Torre de Romo, Alameda de Colón y Plaza Camachos se trasladarán provisionalmente a Pabellón Infante. Asimismo, la parada de Glorieta de España se sustituirá por Cruz Roja y la de Gran Vía por Plaza Circular.

Por su parte, las líneas de pedanías 1, 6, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 50 y 62 adaptarán sus recorridos utilizando como alternativas las paradas de Espinosa y Cruz Roja en la zona sur, y las de Cárcel Vieja, CajaMurcia y Plaza Circular (2 y 14) en la zona norte, garantizando así la conexión con barrios y pedanías mientras duren los cortes.

Parada excepcional del tranvibús en Floridablanca

Durante el cierre al tráfico de Alameda de Colón y Gran Vía, el tranvibús habilitará de manera excepcional una parada en la calle Floridablanca para mantener la conexión con El Palmar.

El Consistorio recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar preferentemente por el transporte público. La información detallada estará disponible en las paradas afectadas, en las redes sociales municipales y en los canales oficiales de las concesionarias.

Nota informativa del Ayuntamiento de Murcia sobre las paradas de autobús afectadas por la bajada de la Fuensanta. / A.M.

Dispositivo policial

Un total de 82 agentes de la Policía Local de Murcia, incluidos los componentes de la Unidad de Caballería, estarán distribuidos en operativos de tráfico, escolta y seguridad.

En el ámbito de Protección Civil, se dispondrá de agentes de Emergencias con dos vehículos que realizarán bloqueos antiterroristas como apoyo a la Policía Local entre las 17:30 y las 20:30 horas en la plaza González Conde, para posteriormente ir cerrando la comitiva hasta la calle Tomás Maestre.

Además, una ambulancia de Protección Civil se situará tras la imagen de la Virgen durante el recorrido para atender cualquier eventualidad sanitaria.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén con 10 efectivos motivo del disparo de la tradicional tronaera en la calle Proclamación, además de la movilización de dos camiones con 1 conductor y 1 bombero cada uno de ellos.

El dispositivo contempla también la señalización previa de prohibido estacionar en las vías afectadas. Desde las 10:00 horas del mismo día se realizará un control de estacionamientos a lo largo de todo el recorrido y, durante el desarrollo de la romería, los cortes de tráfico se efectuarán de manera progresiva conforme avance la comitiva.