Semana Santa

El Santísimo Cristo de la Caridad cambia de trono después de 33 años: el nuevo será bendecido el sábado en Santa Catalina

La ermita del Pilar será sede del 4 al 20 de marzo de la exposición 'El Soberano del Cielo', también iniciativa de la cofradía de color corinto

Detalle de la talla del Santísimo Cristo de la Caridad.

Detalle de la talla del Santísimo Cristo de la Caridad. / Cofradía de La Caridad

Ana Lucas

Ana Lucas

El Santísimo Cristo de la Caridad, que procesiona cada año en Sábado de Pasión por las calles de Murcia, estrena este año trono, el cual será será bendecido el sábado en Santa Catalina, informan desde la cofradía.

Se trata de una creación el escultor Arturo Serra Gómez "para cambiar el del titular de los últimos 33 años", apuntan desde la Caridad.

En el mismo acto en el templo (previsto para las 20.30 horas del último día de febrero) se procederá a la bendición de una tabla pintada (tavoletta) del siglo XIX reformada y restaurada y de una casulla y capa pluvial.

El titular de la cofradía fue protagonista el pasado viernes de un via crucis que recorrió las calles de Santa Catalina y San Nicolás, en el cual le acompañó María Santísima de los Dolores, la Virgen de los 'azules' que lleva un puñal clavado en el corazón.

La Ermita del Pilar, por otro lado, será sede del 4 al 20 de marzo de la exposición 'El Soberano del Cielo', también iniciativa de la cofradía de color corinto.

En la inauguración, prevista para el próximo miércoles, se procederá a la presentación de "la nueva imagen incorporada al paso de 'La Coronación de Espinas' que representa a Poncio Pilato, y que ha sido realizada por José Antonio Hernández Navarro".

Se prevé que la música de la ceremonia corra a cargo de la Campana de Auroros Nuestra Señora del Carmen, procedente de Beniel.

Cartel que anuncia la exposición.

Cartel que anuncia la exposición. / L. O.

