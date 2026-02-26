Récord de manifestaciones en el Pleno de Murcia: el servicio de ayuda a domicilio, hacia la segunda prórroga y sin mejoras salariales

El día que se celebra el Pleno municipal es una de las citas habituales para manifestarse. Es el caso de los trabajadores del servicio de autobús, que se reúnen cada mes frente a la Casa Consistorial para pedir, una y otra vez, las mismas mejoras. Aunque este mes de febrero se ha vivido algo insólito: hasta cinco grupos de manifestantes acudieron, con sus respectivas reivindicaciones, al Ayuntamiento.

A los trabajadores del transporte se sumaron los del servicio de ayuda a domicilio para pedir la licitación del nuevo contrato y el sindicato Comisiones Obreras para solicitar la mejora de las instalaciones en las que operan los equipos de atención temprana en el colegio de La Paz.

Además, varias madres de alumnos que asisten al colegio Mariano Aroca, en el barrio del Infante, acudieron a la Glorieta para reclamar la mejora del centro en el que estudian sus hijos.

Por su parte, el movimiento social Cine Rex Vivo representó el funeral de la sala de cine en la puerta del Consistorio y llenó uno de los palcos del salón de Plenos. Tras la aprobación definitiva de la ampliación de los usos del inmueble, gritos de "cine Rex vivo" se sucedieron durante más de dos minutos de reloj, junto al calificativo "mentiroso" y el eslogan "más cultura y menos vicio".

Quince meses para un pliego

El servicio de ayuda a domicilio va camino a la segunda prórroga en Murcia y se deja fuera una subida salarial del 6,9 por ciento pactada en convenio entre el sindicato Sitras y la empresa adjudicataria del contrato en agosto de 2025.

"No podemos subir un poco nuestro sueldo porque el Ayuntamiento no saca el pliego de condiciones", explicó Vanesa Marín en representación de los 300 trabajadores que prestan el servicio en el municipio, algunos de ellos presentes durante la sesión plenaria.

Aunque, antes de entrar en el Ayuntamiento, se manifestaron en la puerta con una gran pancarta para pedir que salga a licitación el nuevo contrato, en lugar de acogerse a una segunda prórroga cuando venza la primera, algo que ocurrirá el 31 de marzo de 2027.

"Llevan 15 meses preparando el pliego y en la última reunión que tuvimos dijeron que ya lo iban a sacar, pero nada", lamentaron las trabajadoras y sentenciaron que "las mejoras vienen de la mano del nuevo pliego".

Del convenio pactado el año pasado, "ha entrado todo en vigor salvo la tabla salarial que supone ese incremento del 6,9, que va ligado a la adjudicación del nuevo pliego porque requiere unas condiciones nuevas", concluyeron desde el servicio de ayuda a domicilio.

Reivindicaciones eternas

"Estamos en el mismo punto que siempre, porque no se ha solucionado ningún reclamo", explicó Paco Ruipérez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte Público, como cada mes antes del Pleno.

"Una flota con un mantenimiento penoso, con peligro de tener accidentes; la licitación la han sacado mal y han presentado recursos, por lo que es posible que tengan que sacarla de nuevo; puntos negros en Murcia; falta de frecuencias… Seguimos con lo mismo desde hace ya muchísimos meses", enumeró el portavoz.

"Medidas drásticas"

Por otro lado, el AMPA del colegio Mariano Aroca convocó a las familias para pedir la mejora de las instalaciones educativas. "Venimos para que no se olviden de nosotros: los colegios públicos están muy abandonados y somos una demostración de esas carencias y de la falta de atención por parte de la Consejería y de mantenimiento por parte del Ayuntamiento", explicó Fuensanta Conesa, presidenta del AMPA del centro del Infante que reúne a unos 700 alumnos.

El AMPA sostiene que ha registrado solicitudes formales ante el Ayuntamiento de Murcia, pero no ha obtenido respuesta ni se han realizado medidas que den solución a los problemas.

"Cuando la denuncia saltó a los medios de comunicación, desde la Consejería hicieron una inspección visual y el Ayuntamiento mandó a un equipo de podas, por falta de un mantenimiento continuado y periódico, han tenido que tomar medidas drásticas. Han tenido que podar los eucaliptos, de los que cayó la rama que provocó la caída del cable eléctrico", detalló Conesa. "Han dejado solamente los troncos y nos han dejado sin sombras", agregó.

El Consistorio, por su parte, indica que los deterioros que exponen los padres y madres son antiguos y ya han sido subsanados, pero las familias de los menores insisten en sus peticiones este jueves frente a la Casa Consistorial.

Aunque la representante del AMPA lamentó que, a pesar de la reforma de los baños de Infantil y del profesorado, todavía no se ha actuado en el edificio de Primaria, y que siguen sin tener una alarma antiincendios.

Instalaciones "peligrosas y precarias"

Las instalaciones en las que trabajan los equipos de atención temprana en el colegio de La Paz protagonizaron otra de las reivindicaciones frente al Consistorio. Nacho Tornel, secretario general de la Enseñanza de Comisiones Obreras, explicó que el espacio sufre "el deterioro de años y la falta de atención por parte de la administración".

Las instalaciones de La Paz fueron calificadas de "peligrosas, masificadas, inaccesibles y precarias" por un informe del servicio de Prevención de Riesgos Sociales.

"La Consejería de Educación hace ya tiempo que dio su palabra de reubicar a este equipo, pero lleva sin hacerlo desde hace ya mucho más de un año", concretó Tornel.

El motivo de llevar esta reivindicación a las puertas del Pleno es que el PSOE defendió una moción relativa a la misma demanda, aclaró Clara Abellán, portavoz del sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza (STERM).

Inicio de la vía judicial

La Plataforma Cine Rex Vivo también convocó una concentración con motivo de la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHA) relativa al cine Rex, que recibió la aprobación definitiva en el Pleno.

Así, se amplían los usos del inmueble y "se da carpetazo a las miles de alegaciones que ya se presentaron en su día contra el cambio de usos", lamentó Fina Póveda, portavoz de la Plataforma que recogió más de 30.000 recursos que piden "que el cine Rex se mantenga como cine".

Tras la aprobación definitiva de la ampliación de los usos, el siguiente paso "seguramente, será un contencioso-administrativo", detalló Póveda.

"Y nos parece muy atrevido que el Ayuntamiento apruebe la modificación, porque todavía está sin resolver los recursos de alzada presentados para que se incoara el expediente para que el cine fuese catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)", agregó.

El motivo es que la Comunidad dijo que no procedía declararlo BIC "porque ya tenía suficiente protección" con la local, mientras que, al mismo tiempo, "la administración local le quita la protección", detalló la portavoz.

"Venimos a apoyar a la plataforma en defensa del cine Rex, porque nosotros lo tenemos claro. Pedimos valentía a todos los concejales para que voten en contra de la modificación de la de la PEHAM porque están a tiempo de salvar el cine Rex", declaró Liliana Mellado, coordinadora de Izquierda Unida, porque "forma parte de nuestra identidad, es un cine histórico, lleva más 100 años de vida en nuestra ciudad y forma parte de nuestro patrimonio".

En este sentido, Mellado explicó que "no es lógico que se modifique parte de la protección del casco histórico de la ciudad para que el espacio termine siendo un gimnasio o despacho de oficinas, cuando el edificio emblemático está a menos de 500 metros de la Catedral de Murcia".

Y, además, "es lo que pide la ciudadanía. Nosotros queremos escuchar a los vecinos, y se puede hacer adquiriendo el cine, alquilándolo o haciendo determinados convenios con la empresa para que se saque un beneficio", indicó Mellado.