Pleno
La prohibición del burka y el niqab sale adelante en Murcia con el apoyo de PP y Vox
Solo quedan excluidos los casos contraindicados por razones médicas, laborales y profesionales, así como durante la celebración de actos culturales y por condiciones meteorológicas adversas
La prohibición del burka y el niqab sale adelante en el Pleno de Murcia con los votos a favor de PP y Vox. La iniciativa insta a modificar normas estatales para permitir que en dependencias municipales "se permita la identificación visual del rostro, con independencia de su origen, motivación o significado, y se garantice la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales, y resulte imprescindible".
Así, solo quedan excluidos los casos contraindicados por razones médicas, laborales y de protección profesional, así como durante la celebración de actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas. También se excluyen de esta regulación las situaciones en las que haya condiciones meteorológicas adversas y en otros supuestos expresamente previstos por norma con rango de ley.
Esta prohibición ya se ha aprobado en los ayuntamientos de ciudades como Alcalá de Henares, Lorca (Murcia), Níjar (Almería) y Burgos y se incorpora ahora en el municipio de Murcia.
Medidas
La propuesta se aprobó a raíz de una moción que llevaron los de Abascal llevaron a la sesión plenaria para regular el acceso a dependencias municipales con burka, niqab u otras prendas equivalentes para "permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad", defendida por el concejal Fernando Sánchez-Parra, quien declaró que estas prendas son "una cárcel de tela".
Ante esta propuesta, el PP presentó una moción alternativa, que contó con el apoyo de Vox y los votos en contra de los concejales del PSOE, en la que se insta al Gobierno de España a contemplar también las modificaciones legales necesarias para que, en el ámbito de las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público, se permita la identificación visual del rostro.
Entre las propuestas recogidas en la moción aprobada, se encuentran apoyar la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes Generales relativa a la regulación del burka y el niqab; incorporar un nuevo apartado a la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que recoja la prohibición de utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro; y modificar la Ley de Bases de Régimen Local, para permitir a los municipios elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios públicos, con posibilidad de añadir un régimen sancionador.
