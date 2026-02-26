Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Romería

La Patrona se aloja en la Catedral de Murcia antes de salir de peregrinaje

La bajada de la Fuensanta inauguró la Semana Santa y, tras las Fiestas de Primavera, inician los actos por el centenario de su coronación

Un hombre levanta a su hijo ante la imagen de la Fuensanta a su llegada a la ciudad de Murcia.

Un hombre levanta a su hijo ante la imagen de la Fuensanta a su llegada a la ciudad de Murcia. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Virgen de la Fuensanta salió este jueves de su Santuario en Algezares, arropada por sus fieles y por el manto morado del Comisario Regio de la Seda Ferderico Bernades, y emprendió sobre las tres de la tarde su camino hacia la ciudad de Murcia para inaugurar la Semana Santa.

La Patrona ingresó en la urbe por el barrio del Progreso, cruzó Ronda Sur y llegó, sobre las seis de la tarde, a la iglesia de Santiago El Mayor, y continuó su camino a la Catedral, donde residirá durante los festejos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Aunque este año, en lugar de regresar al Santuario como es costumbre, la Fuensanta iniciará la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas con motivo del centenario de su coronación, en las que recorrerá las pedanías de Murcia y otros nueve municipios de la Región.

Así sería Murcia tras un ataque zombi al estilo 'The Last of Us': "Hasta en el Apocalipsis hay un Sephora"

Estas son las hamburguesas que podrás probar en The Champions Burger Murcia 2026

La Patrona se aloja en la Catedral de Murcia antes de salir de peregrinaje

La prohibición del burka y el niqab sale adelante en Murcia con el apoyo de PP y Vox

El Santísimo Cristo de la Caridad cambia de trono después de 33 años: el nuevo será bendecido el sábado en Santa Catalina

Récord de manifestaciones en el Pleno de Murcia: el servicio de ayuda a domicilio, hacia la segunda prórroga y sin mejoras salariales

Aprobada entre gritos de "mentiroso" la ampliación de los usos del cine Rex de Murcia

Adiós a una de las piscinas más antiguas de Murcia justo cuando llega el calor

