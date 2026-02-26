La Patrona se aloja en la Catedral de Murcia antes de salir de peregrinaje

La Virgen de la Fuensanta salió este jueves de su Santuario en Algezares, arropada por sus fieles y por el manto morado del Comisario Regio de la Seda Ferderico Bernades, y emprendió sobre las tres de la tarde su camino hacia la ciudad de Murcia para inaugurar la Semana Santa.

La Patrona ingresó en la urbe por el barrio del Progreso, cruzó Ronda Sur y llegó, sobre las seis de la tarde, a la iglesia de Santiago El Mayor, y continuó su camino a la Catedral, donde residirá durante los festejos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Aunque este año, en lugar de regresar al Santuario como es costumbre, la Fuensanta iniciará la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas con motivo del centenario de su coronación, en las que recorrerá las pedanías de Murcia y otros nueve municipios de la Región.