Así sería Murcia tras un ataque zombi al estilo 'The Last of Us': "Hasta en el Apocalipsis hay un Sephora"

Si alguna vez te has preguntado cómo sería una Murcia postapocalística, que ha sido atacada por hordas de zombis acabando así con la civilización tal y como la conoces, estás de suerte. La cuenta @gamerdreams_ai, dedicada a pintar mediante inteligencia artificial ciudades abandonadas por la humanidad, escogió la capital del Segura para mostrar cómo quedaría la urbe si fuera un escenario de 'The last of us'.

Un gran detalle de esta versión devastada de Murcia es que tiene una protagonista bastante conocida. Un personaje principal que comparte con el citado juego y con la exitosa serie de HBO Max. Ellie Williams camina por las calles más reconocibles de la ciudad.

El trabajo de la IA está muy logrado y presenta paisajes desoladores acompañados por los monumentos y edificios más famosos de Murcia. El recorrido de Ellie comienza por el Puente de los Peligros, donde se puede ver cómo la vegetación devora las márgenes del Segura.

Sin rastro de Joel Miller (Pedro Pascal en la ficción), Ellie continúa Murcia adentro hasta llegar a la zona más icónica de la localidad, la Catedral, que se halla imponente ante la protagonista del premiado videojuego. También aparecen tomas del interior del sagrado edificio, envuelto por la maleza.

"Hasta en el Apocalípsis hay un Sephora"

La ruta prosigue por la Glorieta, con la estatua del cardenal Belluga, que aguanta el paso del tiempo dignamente, no sin cubrirse de una película verdosa y de unas enredaderas que invaden su pedestal. A continuación, es el momento de otro de los emblemas turísticos de Murcia, la Plaza de las Flores. Su fuente central ya no lanza agua y la Niña de las Flores que espera sentada en ella está encadenada a las hiedras.

Santo Domingo y Trapería no están en mucha mejor condición. Los citados enclaves resisten a pesar de encontrarse anegados. No obstante, Ellie todavía puede apreciar en relativo buen estado los comercios que un día estuvieron abiertos. Uno de los usuarios que comenta el vídeo se sorprende por los establecimientos: "Joder, hasta en el Apocalipsis hay un Sephora".

Tras abandonar esta localización, Ellie continúa deambulando por la Murcia apocalíptica y contempla lugares tan icónicos como el Real Casino de Murcia, el Teatro Romea y el santuario de la Virgen de la Fuensanta, en Algezares.