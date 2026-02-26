Así avanzan las obras de la segunda fase de la Cárcel Vieja de Murcia: "Ya queda poco"

Las obras de rehabilitación de la segunda fase de la Cárcel Vieja de Murcia siguen su curso. Los trabajos incluyen la remodelación estructural completa de la primera parte del módulo de internos y su puesta en uso público, a excepción de la sala de exposiciones principal. En este espacio se habilitarán zonas de uso público, como control de accesos, vestíbulo, dos salas polivalentes y baños (planta baja), así como diferentes espacios expositivos en la primera planta, con el objetivo de consolidar este histórico espacio como referente cultural de la ciudad.Según las

La fecha de finalización de estos trabajos, según anunció el Ayuntamiento de Murcia, está prevista para febrero de 2026, un mes que está a dos días de finalizar. Precisamente el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha compartido este jueves por la mañana un vídeo que muestra el estado actual de las obras desde el interior del inmueble con un mensaje que reza "ya queda poco", aunque no se ha fijado una fecha exacta para la inauguración de este espacio, previsiblemente antes de la primavera.

El edificio se va a reestructurar, dejando grandes espacios abiertos suficientemente diáfanos tipo ‘contenedor’ para su uso polivalente, creándose nuevos núcleos de escaleras, ascensor y aseos, que dotarán al inmueble de instalaciones suficientes para permitir el uso público del edificio en condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad óptimas.

El proyecto plantea conservar dos escaleras originales e incorporar nuevos núcleos verticales de comunicaciones adaptados a la normativa vigente, incluyendo en esta fase de obra un ascensor que garantice la accesibilidad completa a la parte habilitada al público del edificio.

Las carpinterías interiores serán nuevas, en madera o metal según su disposición, y se restaurarán o repararán, en función de su grado de deterioro, las que se consideren de interés.

También se prevé la conservación de distintos elementos iconográficos y representativos del uso como prisión del edificio, como son la rotulación de las distintas zonas en paredes, parte de la zona de locutorios o la enorme campana de la antigua cocina.

Además, se va a acondicionar el entorno inmediato del edificio, con la apertura de los antiguos patios carcelarios que dan a la calle Torre de la Marquesa, de manera que se generarán nuevos espacios para el recreo y el disfrute de los murcianos. Una vez conectado el patio a la vía pública, se proyecta su integración en el entorno urbano mediante su pavimentación con adoquinado y piedra recuperada de la demolición de los muros e incorporando alineaciones de arbolado que delimiten visualmente los espacios de los antiguos patios y alumbrado público.

También se pretende recuperar las cerchas adosadas en las fachadas de los patios a modo de porche, desmontándolas y creando una pérgola que permita crear una zona de sombraje. Además, la garita metálica de vigilancia existente en el patio a acondicionar se conservará reconvirtiéndola en un elemento de iluminación ornamental.

La restauración de la Cárcel Vieja se basa en el proyecto ganador del concurso de ideas que el Ayuntamiento de Murcia desarrolló en 2017, con la participación de las universidades, los colegios profesionales y el Gobierno regional. El proyecto elegido fue ‘Muros Etéreos’, del arquitecto Manuel Hernández Jiménez de IH Arquitectos. Los trabajos relativos a la Fase 1 se licitaron en 2018 y se ejecutaron en 2019, estando ya concluidos. Esta primera fase abarcó una superficie de 1.300 metros cuadrados, correspondiente al edificio de cabecera, que actuaba como espacio administrativo de la Prisión Provincial. Este espacio abrió sus puertas en 2022 como centro de exposiciones, habiéndose consolidado como uno de los principales espacios culturales de la ciudad. Además, el derribo de muros permitió crear espacios exteriores ajardinados y abrir nuevos accesos peatonales alrededor del inmueble.

La empresa municipal Urbamusa recibió el encargo de la redacción de la segunda fase del proyecto así como de la dirección de las obras.