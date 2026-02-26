Aprobada entre gritos de "mentiroso" la ampliación de los usos del cine Rex de Murcia

Entre protestas se desarrolló el Pleno del Ayuntamiento de Murcia de este mes de febrero, con ambos palcos, conocidos como pajareras, repletos de público. El movimiento social Cine Rex Vivo ocupó todo el palco que queda a la derecha del alcalde, José Ballesta, y ocurrió algo que no se vivió en todo 2025: se tuvo que abrir el otro palco para las trabajadoras del servicio a domicilio, que va camino a la segunda prórroga.

Frente a la Casa Consistorial se quedaron otras tres manifestaciones: las familias del colegio Mariano Aroca para pedir la mejora del centro; los trabajadores del servicio de autobús, con los mismos reclamos desde hace meses; y el sindicato Comisiones Obreras, que pedía la mejora del espacio en el que trabajan los equipos de atención temprana del colegio de La Paz.

Las instalaciones de La Paz fueron calificadas de "peligrosas, masificadas, inaccesibles y precarias" por un informe del servicio de Prevención de Riesgos Sociales y el PSOE se hizo eco en el Pleno de esta reivindicación a través de una de las mociones que defendió.

Integrantes del movimiento social Cine Rex Vivo ocuparon un palco del Pleno / Juan Carlos Caval

Réquiem por el Rex

El primer punto del orden del día fue el más polémico. El PP aprobó de forma definitiva la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHA) relativa al cine Rex, con los votos en contra del PSOE y la abstención de Vox.

Esta modificación amplía los usos a los que se puede destinar el inmueble para que puedan operar comercios, oficinas y equipamientos privados deportivos, educativos y sanitarios, entre otros.

El concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarró, defendió que, a pesar de la ampliación de los usos, se descartan aquellos que obliguen a modificar la forma original de la sala.

"La modificación amplía los usos, como en cualquier otro inmueble terciario", detalló el edil y explicó que "cerrado no se mantiene un edificio, y queremos que se conserve", defendió Navarro la revitalización económica del espacio. Además, "queremos poner de manifiesto el cinismo, la hipocresía y la falta de moralidad del PSOE, que tramitó el avance del Plan Especial que hoy se trae a Pleno", declaró Navarro, pues el inicio del expediente de cambio de uso ocurrió después de la moción de censura, es decir, con el PSOE al frente del equipo de Gobierno, con un documento fechado el 10 de junio de 2022.

"El expediente se inició con el equipo de Gobierno socialista, porque a la solicitud hay que contestar", declaró, por su parte, el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, aunque matizó que "gracias al informe de la Consejería de Cultura y al movimiento ciudadano quedó reflejado en la ficha urbanística el sentir de los murcianos". "El alcalde parecía tener claro que quería mantenerlo cuando lo prometió en campaña electoral", apostilló Ruiz.

"Quien tiene que dar explicaciones es el PP: llevaba en su propio programa electoral la recuperación del cine Rex, que esperemos que tenga mejor destino que el cine de Floridablanca", expresó Alba Franco, concejala de Vox.

Gritos de "cine Rex Vivo" se sucedieron tras la votación durante más de dos minutos de reloj, a los que se unió el eslogan "más cultura y menos vicio" y el calificativo "mentiroso".

El alcalde de Murcia, José Ballesta, durante el Pleno / Juan Carlos Caval

Otros asuntos

La ordenanza de la red de regadío de la Huerta de Murcia se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. La norma establece las actuaciones que se pueden realizar y prohíbe, con carácter general, los entubamientos. Aunque la ordenanza consta de 11 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, detalló el concejal de Urbanismo, Huera y Medio Ambiente, Antonio Navarro. Otros criterios que recoge la norma son la protección del arbolado y fomento de especies tradicionales, el mantenimiento de elementos patrimoniales y la integración paisajística.

También se aprobó un préstamo a largo plazo de 10.293.541 euros al Fondo de Impulso Económico 2026 para financiar, como adelantó La Opinión, los costes por la sentencia a causa del aparcamiento de Abenarabi -inaugurado el día anterior a la sesión plenaria- y a varios procesos de expropiaciones de terrenos. PP y PSOE votaron a favor y Vox se abstuvo de esta operación de crédito.

La sesión plenaria también aprobó por unanimidad otro crédito de casi 3 millones para financiar proyectos.

Asimismo, se autorizó el incremento de los límites previstos en los proyectos para rehabilitar el edificio Escuelas Nuevas de El Palmar para abrir un centro municipal y una biblioteca y para las obras de restauración y conservación del recinto superior del Palacio Ibn Mardanis.

Por último, el Pleno aprobó de forma inicial el nuevo reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Vox.

Ahora se somete a información pública la norma que, como informó La Opinión, crea figuras como la del coordinador para consolidar la nueva estructura del servicio. "No se trata de una actualización, se trata de dotar a nuestra ciudad de un modelo moderno y sólido", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

El edil resaltó, además, que ahora habrá una "cadena de mando inequívoca" que facilitará la coordinación con el servicio de Emergencias y permitirá reforzar la profesionalidad del voluntariado.