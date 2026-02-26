Adiós a una de las piscinas más antiguas de Murcia justo cuando llega el calor

Los días de nado refrescantes o climatizado en la Piscina Mar Menor de Murcia han llegado a su fin. Al menos, de momento, porque la piscina más antigua del municipio murciano permanecerá cerrada de forma cautelar. Los vecinos de Santa María de Gracia tendrás que esperar para volver a disfrutar de sus instalaciones.

Según explicó el Ayuntamiento de la capital del Segura, "se ha detectado una afección importante en la cubierta de la piscina". Esto impide por completo "la continuidad de la actividad", por lo tanto, se ha procedido inmediatamente al cierre de la piscina.

Frenan de golpe los cursos en marcha

Con el cierre cautelar de las instalaciones, se pone un punto y aparte a las clases y actividades que se estaban desarrollando hasta el momento. De acuerdo con la web del Consistorio, en la piscina se estaban realizando cursos de aquagym, natación desde los 7 años, actividades acuáticas o enseñanza de natación para personas con diversidad funcional severa, entre otras cosas.

La piscina disponía de un horario que iba de 8.00 a 23.00, de lunes a viernes y de 10.00 a 20.30, los sábados. Los domingos estaba cerrada.

Imagen de archivo de la Piscina Mar Menor. / L. O.

"Garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios"

Una vez conocida a "afección en la cubierta", los servicios técnicos municipales se pusieron en marcha y se trasladaron al recinto para llevar a cabo "una primera inspección y evaluar el estado de la infraestructura".

Con ánimo de "garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios" y como medida de precaución, la piscina permanecerá cerrada hasta que "finalice la valoración técnica correspondiente". Desde el Ejecutivo municipal informan de que "se está actuando con la máxima diligencia para determinar el alcance exacto de la incidencia y definir las actuaciones necesarias para su correcta reparación". Cuando los expertos faciliten un "informe técnico definitivo", se comunicará puntualmente la evolución de la situación y las medidas que se adopten.

La piscina Mar Menor ya cerró en 2012

No es la primera vez que la piscina Mar Menor cierra por posibles daños en la cubierta. De hecho, ya pasó en 2012 y por los mismos motivos. Por aquel entonces, unos "problemas técnicos" llevaron a tomar la decisión de clausurar el inmueble temporalmente y devolver el importe de lo restante del curso a los usuarios. Cuando los problemas se solucionaron, la Concejalía autorizó su apertura de nuevo.