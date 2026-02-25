Unos por otros, el parterre sin barrer: ¿Quién tiene que limpiar la zona verde junto a la plaza de toros de Murcia?

«El problema es que los barrenderos solo limpian las aceras y los jardineros solo podan las plantas: nadie retira los desperdicios que hay en la zona verde». Es lo que explican vecinos afectados lo que ocurre en un espacio verde ubicada en Ronda de Garay con calle La Gloria, muy cerca de la plaza de toros de Murcia, un lugar que, tal y como ha comprobado este periódico, se ha convertido en un improvisado ‘vertedero’ en el que se tiran desde botellas y latas de refresco hasta un ventilador. E incluso un colchón.

Se da la circunstancia de que en esa zona proliferan (ya desde hace años) gorrillas, los cuales, afirman testigos, son responsables de que el parterre esté como está. Lo cual da lugar, denuncian los residentes, a que por la noche lleguen a verse ratas de gran tamaño.

El Ayuntamiento asegura que se limpia "diariamente"

Este diario contactó con el Ayuntamiento, que aseguró que «tanto el servicio de Parques y Jardines como el servicio de Limpieza Viaria actúan en este entorno de manera periódica».

Desde la Glorieta manifestaron que «los parterres en la zona, compuestos por masas arbustivas de lantana y plumbago, con ejemplares de palmito y un olivo central, reciben el mantenimiento ordinario establecido en la planificación municipal, que incluye recorte mensual para mantener forma y densidad, desherbado manual semanal y revisión fitosanitaria periódica».

Del mismo modo, desde el equipo de Gobierno local sostienen que «el servicio de Limpieza Viaria actúa diariamente en esta zona, garantizando la limpieza del entorno y la retirada de residuos en la vía pública». Algo con lo que los residentes no están de acuerdo.