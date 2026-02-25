Patrimonio
Movilización vecinal por el cine Rex de Murcia
La concentración será este jueves a las 9 horas frente al Ayuntamiento, coincidiendo con la sesión plenaria en la que se votará la ampliación de los usos del inmueble para que puedan operar comercios y gimnasios, entre otros establecimientos
La ciudadanía vuelve a manifestarse en defensa del cine Rex, en el corazón de la ciudad de Murcia, una cita convocada el mismo día en el que se celebrará el Pleno municipal en el que se someterá a votación la ampliación de los usos del inmueble para que en él puedan operar establecimientos como comercios y gimnasios.
"Este jueves, 26 de febrero, puede quedar grabado como uno de los más funestos para el patrimonio histórico, cultural y sentimental de la ciudad de Murcia". Así inicia la convocatoria de la manifestación que el movimiento social Cine Rex Vivo ha difundido a través de aplicaciones de mensajería.
Y es que el Pleno del Ayuntamiento, con los votos favorables del PP "y en contra de la voz de la ciudadanía", aprobará la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) referente al cine Rex, con el objetivo de ampliar los usos del inmueble, "cercenando 111 años de cine en el corazón de la ciudad", lamenta el escrito difundido.
Por ello, se ha convocado una movilización ciudadana este jueves a las 9 horas, frente a la Casa Consistorial, coincidiendo con la sesión plenaria.
La modificación del PECHAM garantiza el mantenimiento íntegro de la protección arquitectónica y tipológica del inmueble, pero permite que en el Cine Rex operen comercios, oficinas y servicios profesionales, así como espectáculos y salas de ocio (excluidas discotecas y salas de fiestas), y equipamiento privado deportivo (como gimnasios), docente, sanitario y cultural.
Casi 4.000 alegaciones
Esta modificación recibió el visto bueno en la comisión de Pleno celebrada este lunes, en la que también se abordó la normativa municipal sobre la red histórica de riego -que prohíbe el entubamiento y cimbrado de los canales protegidos- y un crédito de 10 millones al Fondo de Impulso Económico para pagar sentencias, entre otros asuntos.
Durante la comisión, además, se resolvieron las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto aprobado inicialmente, un total de 3.929 escritos de particulares, y otros informes.
Así, se incorporaron a la ficha definitiva la limitación establecida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, donde se descartan aquellos usos que obliguen a modificar la forma original de la sala, como es la construcción de plantas intermedias o elementos que dividan o fragmenten el espacio principal.
