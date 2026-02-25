Inician los trabajos para rehabilitar 75 viviendas públicas en pedanías de Murcia

La iniciativa para rehabilitar un total de 75 viviendas públicas en varias pedanías de Murcia llega a Churra. Estos trabajos abarcan 9 viviendas municipales con una inversión de casi 134.000 euros. y Y el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha supervisado este miércoles la actuación junto con el presidente de la Junta Municipal de Churra, Juan Antonio Dólera.

La iniciativa supone una inversión total de 1.493.895,80 euros para la rehabilitación de 75 viviendas, de los que 952.544,90 euros proceden de fondos europeos y 541.350,90 euros corresponden a aportación municipal. Así, se rehabilitarán también 35 viviendas en Beniaján, 23 en Javalí Nuevo y 8 en Monteagudo.

En concreto, las viviendas de Churra objeto de la rehabilitación se encuentran en las fachadas de la calle León Felipe, la avenida Dr. Fleming y la calle Azorín, y los inmuebles reducirán en más de un 45 por ciento el consumo de energía primaria no renovable.

Mejoras

Además, se reducirá el consumo energético de las familias y las emisiones de CO2 y se mejorará la calidad del aire interior y la calificación energética del edificio, construido en 1997. Asimismo, las actuaciones ayudan a proteger el inmueble frente a humedades y patologías constructivas.

Las obras de mejora se centran en renovar la envolvente, la carpintería exterior y la instalación de ventanas de doble cristal, así como en mejorar las fachadas, los sistemas de aerotermia y las instalaciones térmicas.

Antonio Navarro señaló que "estas intervenciones, además, permiten mejorar el bienestar de los vecinos y prolongar la vida útil de los edificios municipales, al tiempo que impulsamos la regeneración urbana en nuestras pedanías".

En cuanto a las instalaciones, se sustituirá el sistema actual de producción de agua caliente sanitaria (termos eléctricos o calentadores de gas) por 9 equipos individuales de aerotermia mediante bomba de calor, uno por vivienda, así como la instalación de la climatización mediante aerotermia aire-aire tipo multisplit, uno por vivienda, que en la suma serán 9 unidades exteriores y 18 unidades interiores.

Noticias relacionadas

El edificio cuenta con garaje en planta sótano y dos plantas sobre rasante destinadas a uso residencial, con una superficie construida total de 1.328,92 metros cuadrados.