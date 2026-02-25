Medio ambiente
Inician los trabajos para rehabilitar 75 viviendas públicas en pedanías de Murcia
Las actuaciones reducen las emisiones de CO2 y el gasto energético de las familias
La iniciativa para rehabilitar un total de 75 viviendas públicas en varias pedanías de Murcia llega a Churra. Estos trabajos abarcan 9 viviendas municipales con una inversión de casi 134.000 euros. y Y el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha supervisado este miércoles la actuación junto con el presidente de la Junta Municipal de Churra, Juan Antonio Dólera.
La iniciativa supone una inversión total de 1.493.895,80 euros para la rehabilitación de 75 viviendas, de los que 952.544,90 euros proceden de fondos europeos y 541.350,90 euros corresponden a aportación municipal. Así, se rehabilitarán también 35 viviendas en Beniaján, 23 en Javalí Nuevo y 8 en Monteagudo.
En concreto, las viviendas de Churra objeto de la rehabilitación se encuentran en las fachadas de la calle León Felipe, la avenida Dr. Fleming y la calle Azorín, y los inmuebles reducirán en más de un 45 por ciento el consumo de energía primaria no renovable.
Mejoras
Además, se reducirá el consumo energético de las familias y las emisiones de CO2 y se mejorará la calidad del aire interior y la calificación energética del edificio, construido en 1997. Asimismo, las actuaciones ayudan a proteger el inmueble frente a humedades y patologías constructivas.
Las obras de mejora se centran en renovar la envolvente, la carpintería exterior y la instalación de ventanas de doble cristal, así como en mejorar las fachadas, los sistemas de aerotermia y las instalaciones térmicas.
Antonio Navarro señaló que "estas intervenciones, además, permiten mejorar el bienestar de los vecinos y prolongar la vida útil de los edificios municipales, al tiempo que impulsamos la regeneración urbana en nuestras pedanías".
En cuanto a las instalaciones, se sustituirá el sistema actual de producción de agua caliente sanitaria (termos eléctricos o calentadores de gas) por 9 equipos individuales de aerotermia mediante bomba de calor, uno por vivienda, así como la instalación de la climatización mediante aerotermia aire-aire tipo multisplit, uno por vivienda, que en la suma serán 9 unidades exteriores y 18 unidades interiores.
El edificio cuenta con garaje en planta sótano y dos plantas sobre rasante destinadas a uso residencial, con una superficie construida total de 1.328,92 metros cuadrados.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena