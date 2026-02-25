Cortes intermitentes de tráfico y bloqueos antiterroristas durante la bajada de la Fuensanta a la Catedral de Murcia

La ciudad de Murcia se prepara para recibir a su Patrona este jueves por la tarde, cuando tendrá lugar la tradicional bajada de la Fuensanta desde su Santuario en Algezares para inaugurar la Semana Santa.

La salida de la Morenica de su Santuario en el monte se prevé a las 15:00 horas, con una parada en la Iglesia del Carmen en torno a las 19:00 horas y llegada a la Catedral de Santa María sobre las 21:00 horas.

Y, al dispositivo de transporte público anunciado el martes por el Ayuntamiento, se une ahora el dispositivo de seguridad a cargo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, cuyo dirigente, Fulgencio Perona, destacó que "la coordinación entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil es esencial para que la jornada transcurra con total normalidad".

Agentes

Un total de 82 agentes de la Policía Local de Murcia, incluidos los componentes de la Unidad de Caballería, estarán distribuidos en operativos de tráfico, escolta y seguridad.

En el ámbito de Protección Civil, se dispondrá de agentes de Emergencias con dos vehículos que realizarán bloqueos antiterroristas como apoyo a la Policía Local entre las 17:30 y las 20:30 horas en la plaza González Conde, para posteriormente ir cerrando la comitiva hasta la calle Tomás Maestre.

Además, una ambulancia de Protección Civil se situará tras la imagen de la Virgen durante el recorrido para atender cualquier eventualidad sanitaria.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén con 10 efectivos motivo del disparo de la tradicional tronaera en la calle Proclamación, además de la movilización de dos camiones con 1 conductor y 1 bombero cada uno de ellos.

El dispositivo contempla también la señalización previa de prohibido estacionar en las vías afectadas. Desde las 10:00 horas del mismo día se realizará un control de estacionamientos a lo largo de todo el recorrido y, durante el desarrollo de la romería, los cortes de tráfico se efectuarán de manera progresiva conforme avance la comitiva.

El itinerario previsto se iniciará en el Santuario de la Fuensanta y continuará por la calle Nuestra Señora de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, calle Saavedra Fajardo, plaza José Canalejas, avenida Región de Murcia, rotonda Costera Sur, avenida del Progreso, Ronda Sur, avenida Pío XII, calle Torre de Romo y calle Sacerdotes Hermanos Cerón, donde está prevista la llegada a la Iglesia del Carmen en torno a las 19:00 horas. Posteriormente, el recorrido seguirá por Alameda de Colón, Puente Viejo, plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, plaza Cardenal Belluga, calle Salzillo, calle Barrionuevo y plaza Hernández Amores o de la Cruz, hasta la llegada a la Santa Iglesia Catedral de Santa María, estimada a las 21:00 horas